सुनकोशी नदीमा कार खस्यो

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- सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका–२ नवलपुरस्थित सुनकोशी नदीमा बसको ठक्करबाट कार खसेको छ ।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी रवीन्द्रबहादुर सिंहले घटनास्थलतर्फ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
- कारमा कति व्यक्ति सवार थिए र सम्बन्धित सवारी साधनहरूको विवरण खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
१८ साउन, काठमाडौं । सिन्धुलीस्थित सुनकोशी नदीमा कार खसेको छ ।
फिक्कल गाउँपालिका–२ नवलपुरबाट सुनकोशी नदीमा कार खसेको सूचना आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका एसपी रवीन्द्रबहादुर सिंहले बताए ।
कार खसेको सूचना आएपछि अहिले प्रहरी र सशस्त्रको टोली घटनास्थलतर्फ गएको उनले बताए । कारमा कति मान्छे सवार थिए भन्ने यकिन नरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रहरीलाई आएको सूचनाअनुसार बसको ठक्करबाट कार नदीमा खसेको बताइएको छ ।
नदीमा खसेको कारको नम्बर र ठक्कर दिएको भनिएको बसको नम्बर समेत खुल्न बाँकी रहेको एसपी सिंहले बताए ।
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