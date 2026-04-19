+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

खगेन्द्र जिसी कांग्रेसको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १८ गते १२:०५

१८ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा खगेन्द्र जिसीलाई मनोनीत गरेका छन् ।

नवलपुर घर भई हाल अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका जिसीलाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरिएको हो । जिसी सोसलिष्ट इन्टरनेशनलका उपाध्यक्ष समेत हुन् ।

आफूलाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेर पार्टीले गैरआवासीय नेपालीको शिर उच्च भएको महसुस गरेको जिसीले बताएका छन् । आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनेपछि जिसीले भनेका छन्,‘नेपाली काग्रेस गैर आवासीय नेपालीको आवाज मात्र होइन, उनीहरूको साथमा छ । र, उनिहरूको आवाजलाइ संस्थागत गर्न कटिबद्ध छ ।’

नेपाली काँग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै
‘दुई तिहाइ मत आफू अनुकूल संविधान संशोधन गर्ने अनुमति होइन’

‘दुई तिहाइ मत आफू अनुकूल संविधान संशोधन गर्ने अनुमति होइन’
गगनसँगै उभिए मुख्यमन्त्री पाण्डे, शेरचन र थापाले दिए चुनौती

गगनसँगै उभिए मुख्यमन्त्री पाण्डे, शेरचन र थापाले दिए चुनौती
गगनले भने– सबै ज्ञान सरकारसँग मात्रै छ भन्ने सोच राम्रो होइन

गगनले भने– सबै ज्ञान सरकारसँग मात्रै छ भन्ने सोच राम्रो होइन
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक २४ साउनमा बस्ने

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक २४ साउनमा बस्ने
संस्थापन इतरले गर्न लागेको राष्ट्रिय भेलाको मूल आयोजक समितिमा नाम राखिएको भन्दै आपत्ति

संस्थापन इतरले गर्न लागेको राष्ट्रिय भेलाको मूल आयोजक समितिमा नाम राखिएको भन्दै आपत्ति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्
कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो
संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित