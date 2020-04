देउवाले गरे कोरोना संक्रमित बेलायती प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना

२५ चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना संक्रमित बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् ।

देउवाले मंगलबार एक टिव्ट गर्दै जोन्सनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका हुन् ।

Best wishes to Prime Minister @BorisJohnson for his speedy recovery. I pray for his good health.

— Sher Bahadur Deuba (@DeubaSherbdr) April 7, 2020