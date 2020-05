भारतले विदेशबाट आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्ने

२३ वैशाख, काठमाडौं । भारतले विदेशमा फसेका आफ्ना नागरिकहरुलाई स्वदेश फर्काउने भएको छ ।

कोरोना भाइरस फैलिन नदिन लकडाउन गरिएका कारण विदेशमा अलपत्र परेकाहरुलाई हवाई जहाज र जल सेनाको पानी जहाजमार्फत् स्वदेश फर्काउन लागेको हो ।

भारतीय गृह मन्त्रालयका अनुसार उद्धारको प्रक्रिया मे महिनाको ७ तारिखदेखि सुरु हुने छ । विदेश मन्त्रालय र उच्चायोगले विदेशबाट उद्धार गर्ने भारतीय नागरिकहरुको सूची तयार गरिरहेका छन् ।

स्वदेश ल्याइनेहरुसँग भाडा लिइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Government of India to facilitate return of Indian Nationals stranded abroad.

Process to begin from May 7 in a phased manner.@MEAIndia & @MoCA_GoI to soon share detailed info on their websites.#COVIDー19#IndiaFightsCoronavirus

Press Release 👇https://t.co/XPYsKYoiJ9 pic.twitter.com/cBrYUKT6Yl

— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 4, 2020