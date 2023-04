अपडेट: काठमाडौंबाट उड्ने वित्तिकै इञ्जिन फेलभएको जहाज सुरक्षित रूपमा दुबई गयो

११ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंबाट दुबईका लागि उडेको फ्लाइ दुबईको जहाजको एउटा इञ्जिन फेल भएपनि काठमाडौंमा अवतरण गरेन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार विमानका पाइलटले दायाँ भागको इञ्जिनमा समस्या देखिएको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई जानकारी गराएका थिए । तर, उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेनन्।

विमानको इञ्जिन फेल हुँदा ठूलो आवाजसहित आगलागी समेत भएको थियो । पाइलटले इञ्जिनमा समस्या भएको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) लाई जानकारी गराएका थिए । केहिवेर आकासमै होल्ड गरे पाइलटले उडानलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

A flydubai spokesperson: flydubai flight FZ 576 from Kathmandu Airport (KTM) to Dubai International (DXB) experienced a bird strike during takeoff from Kathmandu.

After following standard procedure the flight will continue as normal to Dubai and is scheduled to land in DXB at…

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 24, 2023