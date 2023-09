‘बादल वर्षा बिजुली’ले इन्स्टाग्राम रिलमा बनायो कीर्तिमान

काठमाडौं । ‘बादल वर्षा बिजुली’ इन्स्टाग्राममा सर्वाधिक रिल बनाइने गीत बनेको छ । सोसल मिडिया एनालिटिक्स दास हड्सनका अनुसार यो गीतलाई लिएर इन्स्टाग्राममा मात्र ४.१ मिलियन (४१ लाख) पटक रिल बनाइएको छ ।

यो तथ्यांक सेप्टेम्बरसम्मको रहेको गीतका रचनाकार करुण थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार टिकटकमा मात्र ८ लाख ५० हजार भिडियो बनाइएको छ । ‘युट्युब सर्ट्स र अरुमा गन्ती नै छैन,’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।

तर उक्त एनालिटिक्स प्लेटफर्म दास हड्सनले ‘बादल वर्षा बिजुली’भन्दा कम संख्या प्राप्त गरेको ह्यारी स्टाइलको गीत ‘एज इट् वाज’लाई शीर्ष स्थानमा राखेको छ । जब कि ह्यारी स्टाइलको उक्त गीतको इन्स्टाग्राममा रिल बन्ने संख्या ३.४ मिलियन (३४ लाख) मात्र रहेको भनिएको छ ।

बढी संख्या प्राप्त गर्ने बादल वर्षा बिजुलीलाई शीर्ष स्थानमा राख्नको लागि रचनाकार थापाले उक्त एजेन्सीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘कम संख्या पाउने शीर्षस्थानमा, सबैभन्दा धेरै पाउने तल । यो उचित देखिएन र ध्यानाकर्षण गराएको छु,’ थापाले भने ।

