+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मनसुनी रेखा तराई क्षेत्रमा तर वर्षा कम हुने प्रक्षेपण, कारण के हो ?

अहिले मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको उत्तरतर्फ अर्थात् नेपालको तराई क्षेत्रमा अवस्थित भए पनि अघिल्ला दिनको तुलनामा मनसुन केही कमजोर देखिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २२ गते ७:२३
हाल नेपालको तराई क्षेत्रमा अवस्थित मनसुनको न्यूनचापीय रेखा (निलो रंगमा) र सरदर स्थानमा रहँदा मनसुनको न्युनचापीय रेखा (सुन्तला रंगमा) ।

२२ साउन, काठमाडौं । मनसुनी वायुमा जलवाष्प कम भएकाले अघिल्ला दिनको तुलनामा मनसुन केही कमजोर जस्तो देखिएको मौसमविद्‍ले बताएका छन् ।

अहिले मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको उत्तरतर्फ अर्थात् नेपालको तराई क्षेत्रमा अवस्थित भए पनि त्यसमा जलवाष्प कम भएकाले अघिल्ला दिनको तुलनामा कम वर्षा हुने मौसमविद् हरिप्रसाद दाहालको भनाइ छ ।

यसबारे थप प्रष्ट्याउँदै दाहालले भने, ‘नेपालमा आउने मनसुनका दुईवटा ब्रान्च हुन्छन् । एउटा अरेबियन सागरबाट आउने र अर्को बंगालको खाडीबाट आउने । हिजो अँस्तिसम्म अरेवियन सागरतिरबाट मजाले जलवाष्पयुक्त हावा आइरहेको थियो, मोइस्चर पनि प्रशस्त थियो । अहिले त्यताबाट जलवाष्पयुक्त हावा नआएकाले आजलाई वर्षा अलिकति कम भएको हो ।’

सामान्यतया मनसुनको न्यूनचापीय रेखा जहाँ अवस्थित हुन्छ, त्यहाँ धेरै पानी पर्छ । तर जलवाष्प कम भएकाले तराई क्षेत्रमा मध्यमखालको मात्र वर्षा हुने प्रक्षेपण मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविदले गरेका हुन् ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी तथा तराई भूभागका केही स्थानहरू र बाँकी प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागको एक–दुई स्थानमा मात्र भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज बिहान ६ बजे जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

आज राति पनि मधेश प्रदेश लगायत कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भूभागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको मात्र सम्भावना छ ।

कोशी प्रदेशको पहाडी भूभागको एक–दुई स्थानमा भने भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

मौसमविद दाहालले केही दिनपछि पुन: जलवाष्पयुक्त हावा आउने क्रम बढ्ने र पानी पर्ने क्रम पनि बढ्ने पूर्वानुमान गरे । ‘आगामी दिनमा बंगालको खाडीबाट विस्तारै विस्तारै जलवाष्पयुक्त हावा नेपालतिर आउनेजस्तो देखिन्छ,’ मौसमविद दाहालले भने, ‘आगामी दिनमा प्रणाली अलिकति बलियो भएर फेरि पानी पर्ने सम्भावना जस्तो देखिन्छ ।’

मौसम पूर्वानुमान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दाङ, अर्घाखाँची, रुपन्देही र नवलपरासीमा धेरै भारी वर्षा

दाङ, अर्घाखाँची, रुपन्देही र नवलपरासीमा धेरै भारी वर्षा
उदयपुरमा १३२ मिलिमिटर वर्षा, जलसतहले नाघ्यो सतर्कताको तह

उदयपुरमा १३२ मिलिमिटर वर्षा, जलसतहले नाघ्यो सतर्कताको तह
मधेशमा मध्यमदेखि धेरै भारी वर्षा

मधेशमा मध्यमदेखि धेरै भारी वर्षा
केही ठाउँमा अविरल वर्षा, सावधानी अपनाउन आग्रह

केही ठाउँमा अविरल वर्षा, सावधानी अपनाउन आग्रह
आज केही ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना   

आज केही ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना   
आजको मौसम पूर्वानुमान : थोरै स्थानमा भारी वर्षा हुने, मधेशमा छैन सम्भावना

आजको मौसम पूर्वानुमान : थोरै स्थानमा भारी वर्षा हुने, मधेशमा छैन सम्भावना

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

7 Stories
कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

7 Stories
यस्तो देश, जहाँ ७६ दिनसम्म सूर्य अस्ताउँदैन

यस्तो देश, जहाँ ७६ दिनसम्म सूर्य अस्ताउँदैन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित