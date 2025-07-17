मनसुनी रेखा तराई क्षेत्रमा तर वर्षा कम हुने प्रक्षेपण, कारण के हो ?

२२ साउन, काठमाडौं । मनसुनी वायुमा जलवाष्प कम भएकाले अघिल्ला दिनको तुलनामा मनसुन केही कमजोर जस्तो देखिएको मौसमविद्ले बताएका छन् ।
अहिले मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको उत्तरतर्फ अर्थात् नेपालको तराई क्षेत्रमा अवस्थित भए पनि त्यसमा जलवाष्प कम भएकाले अघिल्ला दिनको तुलनामा कम वर्षा हुने मौसमविद् हरिप्रसाद दाहालको भनाइ छ ।
यसबारे थप प्रष्ट्याउँदै दाहालले भने, ‘नेपालमा आउने मनसुनका दुईवटा ब्रान्च हुन्छन् । एउटा अरेबियन सागरबाट आउने र अर्को बंगालको खाडीबाट आउने । हिजो अँस्तिसम्म अरेवियन सागरतिरबाट मजाले जलवाष्पयुक्त हावा आइरहेको थियो, मोइस्चर पनि प्रशस्त थियो । अहिले त्यताबाट जलवाष्पयुक्त हावा नआएकाले आजलाई वर्षा अलिकति कम भएको हो ।’
सामान्यतया मनसुनको न्यूनचापीय रेखा जहाँ अवस्थित हुन्छ, त्यहाँ धेरै पानी पर्छ । तर जलवाष्प कम भएकाले तराई क्षेत्रमा मध्यमखालको मात्र वर्षा हुने प्रक्षेपण मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविदले गरेका हुन् ।
महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी तथा तराई भूभागका केही स्थानहरू र बाँकी प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।
कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागको एक–दुई स्थानमा मात्र भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज बिहान ६ बजे जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
आज राति पनि मधेश प्रदेश लगायत कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भूभागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको मात्र सम्भावना छ ।
कोशी प्रदेशको पहाडी भूभागको एक–दुई स्थानमा भने भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
मौसमविद दाहालले केही दिनपछि पुन: जलवाष्पयुक्त हावा आउने क्रम बढ्ने र पानी पर्ने क्रम पनि बढ्ने पूर्वानुमान गरे । ‘आगामी दिनमा बंगालको खाडीबाट विस्तारै विस्तारै जलवाष्पयुक्त हावा नेपालतिर आउनेजस्तो देखिन्छ,’ मौसमविद दाहालले भने, ‘आगामी दिनमा प्रणाली अलिकति बलियो भएर फेरि पानी पर्ने सम्भावना जस्तो देखिन्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4