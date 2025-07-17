+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ललितपुरमा केटा साथीको घरमा गएकी किशोरीको मृत्यु

प्रहरीकाअनुसार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–३ बोझेपोखरी बस्ने १८ वर्षीय केटा साथीको घरमा ती किशोरी बुधबार दिउँसो गएकी थिइन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २२ गते १३:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–३ बस्ने १८ वर्षीय केटा साथीको घरमा गएकी १८ वर्षीया किशोरीको बेहोस भएर किष्ट अस्पतालमा मृत्यु भएको छ।
  • काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका एसपी चक्रराज जोशीले पाण्डेलाई प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको बताए।
  • मृतक किशोरी र पाण्डे प्रेम सम्बन्धमा रहेको हुनसक्ने प्रहरीको भनाइ छ र शवको पोस्टमार्टम प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

२२ साउन, काठमाडौं । केटा साथीको घरमा गएकी एक किशोरीको मृत्यु भएको छ ।

प्रहरीकाअनुसार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–३ बोझेपोखरी बस्ने १८ वर्षीय केटा साथीको घरमा ती किशोरी बुधबार दिउँसो गएकी थिइन् ।

सोही क्रममा बेहोस भएपछि ग्वार्कोस्थित किष्ट अस्पताल लैजाँदा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता चक्रराज जोशीले बताए ।

अहिले मृतक किशोरीको केटा साथीलाई प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । किशोरीको शव पोस्टमार्टमको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मृतक किशोरी पनि १८ वर्षकै रहेको प्रहरीले बताएको छ ।

उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा रहेको हुनसक्ने प्रहरीको भनाइ छ ।

किशोरीको मृत्यु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘माग्ने राजा’को ट्रेलर : बिना मिहेनत पैसा कमाउन नहुने सन्देश

‘माग्ने राजा’को ट्रेलर : बिना मिहेनत पैसा कमाउन नहुने सन्देश
राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिमा एमालेको पनि असहमति

राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिमा एमालेको पनि असहमति
हाइलाइफको ‘प्रिमियम बासमती चामल बजारमा, १ देखि २० किलोसम्म पाउन सकिने

हाइलाइफको ‘प्रिमियम बासमती चामल बजारमा, १ देखि २० किलोसम्म पाउन सकिने
मसोट खोलामा डाइभर्सन, लमही–घोराही सडक सञ्चालनमा 

मसोट खोलामा डाइभर्सन, लमही–घोराही सडक सञ्चालनमा 
फिटनेस परीक्षणमा नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरू (तस्वीर)

फिटनेस परीक्षणमा नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरू (तस्वीर)
नीति अभावले कञ्चनपुरमा करोडौँको काठ वनमै कुहिँदै

नीति अभावले कञ्चनपुरमा करोडौँको काठ वनमै कुहिँदै

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

7 Stories
कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित