विशेषज्ञ चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा ७५ प्रतिशत उत्तीर्ण

काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको विशेषज्ञ चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा ७५.२५ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।
२०४ जनाले परीक्षा फारम भरेको र २०२ जना परीक्षामा सहभागी भएकोमध्ये १५२ जना अर्थात् ७५.२५ प्रतिशत चिकित्सक उत्तीर्ण भएको काउन्सिलका प्रवक्ता तथा रजिस्ट्रार डा. सतीशकुमार देवले जानकारी दिए ।
परीक्षामा सहभागी ५० जना चिकित्सकले चिकित्साशास्त्रतर्फको स्नातकोत्तर तह परीक्षा पास गरे पनि विशेषज्ञ लाइसेन्स परीक्षामा भने अनुत्तीर्ण भएका छन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विशेषज्ञसहित स्नातक तह (एमबिबिएस र बिडिएस) चिकित्सकको नाम दर्ता (लाइसेन्स) परीक्षा वर्षको तीनपटक लिने गरेको छ ।
परीक्षाको नतिजा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको वेबसाइटमा नाम र सिम्बोलन नम्बर इन्टर गरेर हेर्न सकिन्छ ।
