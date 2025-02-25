जनकपुर बोल्ट्स र मुड्स टेलर हाउस बीच औपचारिक साझेदारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जनकपुर बोल्ट्सले आगामी सिजनका लागि मुड्स टेलर हाउस र मुड्स फ्यासन स्टुडियोसँग औपचारिक पोशाक पार्टनर सम्झौता गरेको छ।
- मुड्सले बोल्ट्सका खेलाडीहरूलाई मैदान बाहिर स्टाइलिश र आत्मविश्वासी देखाउन मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
- एनपीएलको दोस्रो सिजनका लागि मिनी अक्सन यही शनिबार हुँदैछ जसमा १५० खेलाडीहरू समावेश छन्।
२२ साउन, काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटको डिफेन्डिङ च्याम्पियन जनकपुर बोल्ट्स ले आगामी सिजनका लागि मुड्स टेलर हाउस र मुड्स फ्यासन स्टुडियो सँग औपचारिक पोशाक पार्टनरको सम्झौता सम्पन्न गरेको छ।
करिब तीन दशकदेखि उत्कृष्ट टेलरिङ र डिजाइनमा अग्रसर मुड्सले अब बोल्ट्सका खेलाडीहरूलाई मैदान बाहिर समेत स्टाइलिश र आत्मविश्वासी देखाउन मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
एनपीएलको दोस्रो सिजनका लागि मिनी अक्सन यही शनिबार हुँदैछ । अक्सनमा १५० खेलाडीहरू समावेश छन् ।
प्रतिक्रिया 4