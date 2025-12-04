अन्तर कलेज गर्ल्स बास्केटबलमा गोल्डेनगेट र ल्यान्डमार्कको लगातार जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१८ मंसिर, काठमाडौं । गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल कलेज र ल्यान्डमार्क एकेडेमीले दोस्रो अन्तर-कलेज गर्ल्स बास्केटबल प्रतियोगितामा लगातार जित हात पारेका छन् ।
रोएल स्पोर्ट्स सेन्ट्रलको कोर्टमा भएको बिहीबार भएको दिनको पहिलो खेलमा ल्यान्डमार्कले कान्जिरोवालाई ३०-९ अन्तरले हरायो । ल्यान्डमार्की सृष्टी तामाङले १२ अंक स्कोर गरिन् ।
यस्तै दोस्रो खेलमा गोल्डेनगेटलले ब्लुबर्ड बलेजलाई ३३-२० ले पराजित गर्यो ।
गोल्डेनगेटका लागि प्रकृति खड्काले सर्वाधिक १४ अंक स्कोर गरिन् ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबार पनि दुई खेल हुनेछ । पहिलो खेल जेभियर इन्टरनेसनल कलेज र ल्यान्डमार्क एकेडेमीबीच हुनेछ भने कान्जिरोना नेसनल कलेज र ब्लुबर्ड कलेजबीच दोस्रो खेल हुनेछ ।
एसियु र प्रोफेसनल एजुकेसन कन्सलटेन्सीको आयोजना तथा रोएल स्पोर्ट्स सेन्ट्रलको व्यवस्थापनमा सोमबारदेखि सुरु भएको यस प्रतियोगितामा कूल ५ टिम सहभागि छन् ।
सिंगल राउण्ड रोविनको आधारमा खेल भएपछि शीर्ष चार स्थानमा रहने टोलीले सेमिफाइनल खेलेनछन् । सेमिफाइनल विजेता दुई टिमले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । फाइनल खेल डिसेम्बर ७ मा हुनेछ ।
