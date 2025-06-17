+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बिरालोबारे १२ रोचक तथ्य, किन मिठो मान्दैन गुलियो खानेकुरा ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २३ गते ११:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मानव सभ्यताले कृषि युगमा प्रवेश गरेपछि बिरालो र मानवबीच पारस्परिक सम्बन्ध विकास भएको हो।
  • बिरालो अनिवार्य मांसाहारी हो र दिनमा १२ देखि १८ घण्टा सुत्न मन पराउँछ।
  • बिरालोले आफ्नो उचाइको पाँच गुणा उफ्रन सक्छ र म्याउले विभिन्न भाव व्यक्त गर्छ।

मानव प्रजातिसँग बिरालोको कुनै नाता सम्बन्ध छैन । तर, सदियौंदेखि मान्छे र बिरालो एकसाथ बस्दै आएका छन् । आखिर कसरी यी दुई प्राणीबीच घनिष्ठता बढ्यो ?

यो प्रक्रिया मानव सभ्यता कृषि युगमा प्रवेश गरेपछि सुरु भएको मान्निन्छ । प्राचीन मानवहरूले खेतीपाती सुरू गरेपछि, तिनका भण्डारमा मुसा र अन्य साना कीराहरूले आक्रमण गर्न थाले । जंगली बिरालोहरू, जो स्वाभाविक रूपमा कुशल शिकारी थिए, यी मुसाहरूलाई खान्थे ।

मानवहरूले बिरालोको यो गुणलाई उपयोगी ठानेर तिनलाई नजिक राख्न थाले । समयसँगै, बिरालो र मानवबीच पारस्परिक सम्बन्ध विकास भयो । बिरालोले खाना र सुरक्षा पायो, जबकि मानवको भण्डार सुरक्षित रह्यो । यो सम्बन्धले बिरालोलाई पाल्तु बनायो र तिनीहरू मानवको घरमा बस्न थाले। आज बिरालो विश्वभर पाल्तु जनावरको रूपमा लोकप्रिय छ।

बिरालोको स्वभाव, रुचि र खानपान

गुण

फूर्तिलो र शिकारी : बिरालो तीव्र गतिमा दौडने, उफ्रने र शिकार गर्ने क्षमता भएको जनावर हो।

स्वच्छ : तिनीहरू आफ्नो शरीरका रौँहरू जिब्रोले चाटेर सफा राख्छन् ।

संवेदनशील : बिरालोको जुँगा र आँखा अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ, जसले तिनलाई वातावरण बुझ्न सघाउँछ।

स्वभाव

स्वतन्त्र : बिरालो स्वतन्त्र स्वभावको हुन्छ, तर मायालु र वफादार पनि हुन सक्छ ।

जिज्ञासु : तिनीहरू नयाँ कुरा अन्वेषण गर्न रुचाउँछन्।

खेल्न मन पराउने : बिरालोहरू कुनै वस्तु, खेलौना, डोरी वा लाइटहरूसँग खेल्न पाउँदा रमाउँछ।

रुचि

उफ्रने र चढ्ने : बिरालो अग्लो ठाउँमा चढ्न र लुकेर बस्न मन पराउँछ ।

शिकार खेल : तिनीहरू शिकारको नक्कल गर्ने खेलमा रमाउँछन् ।

निदाउने : दिनमा १२ देखि १८ घण्टा सुत्न मन पराउँछन्।

खानपान

मांसाहारी : बिरालो अनिवार्य मांसाहारी हो, जसले प्रोटिन र मासुमा आधारित खाना खान्छ । तिनलाई टउरिन जस्ता पोषक तत्व चाहिन्छ, जुन मासुमा पाइन्छ । मुसा, फट्यांग्रा, कतिपय बिरालोले सर्पको पनि शिकार गरेर खान्छन् । कुनै-कुनै बिरालोले चराचुरंगी शिकार गरेर पनि खाने गर्छन् ।

अन्य आहार : बिरालोले मासुका अलवा दूध धेरै रुचाउछन् । व्यवसायिक रुपमा बिरालो पाल्ने ठाउँमा व्यवसायिक खानाहरू बजारमा विक्रीका लागि पनि राखिएको हुन्छ । जसमा मासु, माछा र पानी समावेश हुन्छ। तिनले गुलियो स्वाद थाहा नपाउने भएकाले चिनीजन्य खाना रुचाउँदैनन्।

पानी : बिरालोलाई सधैं सफा पानी चाहिन्छ, किनभने तिनीहरू कम पानी पिउँछन्।

बिरालोबारे १२ रोचक तथ्य

१.सुत्ने बानी : बिरालोले दिनमा १२ देखि १८ घण्टा सुत्छ, जसलाई ‘क्याट न्याप’ भनिन्छ ।

२.जुँगाको संवेदनशीलता : बिरालोको जुँगा मानवको औंलाको टुप्पोजत्तिकै संवेदनशील हुन्छ, जसले कुनै कुराको संकेत पत्ता लगाउन र त्यसबारे निर्णय गर्न सघाउँछ।

३.अँध्यारोमा दृष्टि : बिरालोको आँखामा टेपेटम लुसिडम तह हुन्छ, जसले कम प्रकाशमा आठ गुणा राम्रो देख्न सघाउँछ।

४.सुन्तला रङ : केवल २० प्रतिशत सुन्तला रङका बिरालो पोथी हुन्छन्, किनभने रङ एक्स क्रोमोसोमसँग जोडिएको हुन्छ।

५.स्वाद कोषिका : बिरालोसँग ४७३ स्वाद कोषिका हुन्छन्, जुन मानव (९,०००) र कुकुर (१,७००) भन्दा कम हो । तिनले गुलियो स्वाद थाहा पाउँदैनन्।

६.दाँतको स्वास्थ्य : बिरालोको दाँत कीराले खाँदैन, तर फेलाइन रिसोरप्टिभ लेसन जस्ता दन्त समस्या हुन सक्छ ।

७.मस्तिष्क कोष : बिरालोको मस्तिष्क सम्बन्धी कोर्टेक्समा २५० मिलियन कोष हुन्छ, जुन खैरो भालुको जस्तै हो ।

८.ड्युक्ल : बिरालोको पंजाको सानो नङ्ग्राले रूख चढ्न र शिकार समात्न सघाउँछ।

९.पेटको झुलेको भाग : यो सामान्य संरचना हो, जुन बाघ र सिंहमा पनि पाइन्छ । यो सुरक्षाका लागि वा खाना पचाउन सहयोगी हुन्छ ।

१०.क्षेत्र चिन्ह : बिरालोले फर्निचर कोतरेर खुट्टाको गन्ध ग्रन्थीबाट आफ्नो क्षेत्र चिन्ह लगाउँछ।

११.उफ्रने क्षमता : बिरालोले आफ्नो उचाइको पाँच गुणा (३० फिटसम्म) उफ्रन सक्छ ।

१२.म्याउको अर्थ : बिरालोको म्याउले भोक, डर, माया वा ध्यान खोज्ने जस्ता विभिन्न भाव व्यक्त गर्छ।

बिरालो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित