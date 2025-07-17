मदिरा तस्करी मुठभेडमा युवकको मृत्यु घटनाबारे आयोगले थाल्यो अनुसन्धान 

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सप्तरीको राजगढमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएको घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
- मृतक लालुप्रसाद यादवको मृत्यु २० साउन राति मदिरा तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रहरीले गोली चलाउँदा भएको थियो।
- आयोगले घटनास्थल पुगेको टोलीलाई अनुसन्धानका लागि सघाउन अनुरोध गरेको छ।
२३ साउन, काठमाडौं । सप्तरीमा मदिरा नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएको घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सप्तरीको राजगढमा भएको घटनाबारे अनुसन्धान सुरु भएको जनाएको हो ।
राजगढ गाउँपालिका-२ स्थित कमलपुरमा २० साउन राति भारततर्फ हुन लागेको मदिरा तस्करी नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रहरीले गोली चलाएको गोली लागेर स्थानीय लालुप्रसाद यादवको मृत्यु भएको थियो ।
मृतकका आफन्त र स्थानीयले घटनाबारे आपत्ति जनाउँदै मृतकको बाँच्न पाउने मानव अधिकार उल्लंघन भएको भनी विरोध भएकोले उक्त घटना सन्दर्भमा आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
अनुसन्धानका लागि घटनास्थल पुगेको आयोगको टोलीलाई अनुसन्धानका लागि सघाउन आयोगले अनुरोध समेत गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4