+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका उद्योगका छुट्टाछुट्टै ५ वटा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेस

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा प्रतिवेदनहरु पेस भएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २३ गते १५:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ५ वटा उद्योग स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
  • प्रतिवेदनमा बाके, बर्दिया, सुर्खेत, रुपन्देही, दाङ, नवलपरासी, मकवानपुर, धनुषा, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, बारा र पर्साका उद्योगहरुको अध्ययन समावेश छ।
  • उपसमितिहरुले उद्योग तथा भन्सार कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदन समेत समितिमा पेस गरेका छन्।

२३ साउन, काठमाडौं। देशका विभिन्न जिल्ला पुगेर उद्योगहरुको स्थलगत अध्ययन गरि तयार छुट्टाछुट्टै ५ वटा प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेस भएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा प्रतिवेदनहरु पेस भएको हो ।

समिति अन्तरगत गठित उपसमितिहरुले अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्। जसमा बाके, बर्दिया र सुर्खेतको स्थलगत अध्ययन छ । रुपन्देही, दाङ, नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापुर्व र बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको उद्योगहरुको स्थलगत प्रतिवेदन अर्को रहेको छ ।

मकवानपुर र धनुषाको स्थलगत अनुगमन तथा अन्तरक्रिया प्रतिवेदन, झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन पनि पेस भएको छ । बारा, पर्सा र मकवानपुरको उद्योग तथा भन्सार कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदन समितिमा पेस भएको छ ।

उद्योग स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई मन्त्री भण्डारीको कडा निर्देशन

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई मन्त्री भण्डारीको कडा निर्देशन
उद्योगहरूको सहजीकरणका लागि कर्जा पुर्नतालिकीकरण गर्न बैंकरको सुझाव

उद्योगहरूको सहजीकरणका लागि कर्जा पुर्नतालिकीकरण गर्न बैंकरको सुझाव
एमआरपी नराख्ने एयरपोर्ट टी कफीसहित ३ उद्योगलाई साढे ७ लाख जरिबाना

एमआरपी नराख्ने एयरपोर्ट टी कफीसहित ३ उद्योगलाई साढे ७ लाख जरिबाना
‘दैलेखको ग्यास र धौवादीको फलाम हाम्रै पालामा उपयोग गर्न पाइन्छ’

‘दैलेखको ग्यास र धौवादीको फलाम हाम्रै पालामा उपयोग गर्न पाइन्छ’
नापतौल हेरफेर गर्ने ३ उद्योगलाई ४ लाख ६० हजार जरिबाना

नापतौल हेरफेर गर्ने ३ उद्योगलाई ४ लाख ६० हजार जरिबाना
गण्डकी प्रदेशका उद्योगको औसत उत्पादन क्षमता घट्यो

गण्डकी प्रदेशका उद्योगको औसत उत्पादन क्षमता घट्यो

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित