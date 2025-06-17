+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रुरूक्षेत्रमा आइतबार सार्वजनिक बिदा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २४ गते ७:१९

२४ साउन, गुल्मी । गुल्मी जिल्लाक‍ो रुरूक्षेत्र गाउँपालिकाले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ ।

गाईजात्रा पर्वको अवसरमा साउन २५ गते आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने भएको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले जारी गरेको सूचनामा गाईजात्रालाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण पर्वका रूपमा मनाइँदै आएको र विगतका वर्षमा झैँ यस वर्ष पनि सार्वजनिक बिदा प्रदान गरिएको उल्लेख छ।

बिदाका दिन गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य संघ–संस्थाहरू बन्द रहने छन् ।

गाउँपालिकाले सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदै सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

रुरुक्षेत्र गाउँपालिका सार्वजनिक बिदा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भरतपुर महानगरसँगको साझेदारीमा रूरूक्षेत्रमा निर्माण गरियो फल्चा

भरतपुर महानगरसँगको साझेदारीमा रूरूक्षेत्रमा निर्माण गरियो फल्चा
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा एमालेले लगाएको ताला प्रशासनले खोल्यो

रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा एमालेले लगाएको ताला प्रशासनले खोल्यो
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा लगाइएको ताला खोलियो

रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा लगाइएको ताला खोलियो
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा एमालेले गरेको तालाबन्दी खोल्न कर्मचारी संगठनको माग

रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा एमालेले गरेको तालाबन्दी खोल्न कर्मचारी संगठनको माग
रुरुक्षेत्रमा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी

रुरुक्षेत्रमा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी
नागरिक लगानी कोष र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाबीच पेन्सन योजना सञ्चालन सम्झौता

नागरिक लगानी कोष र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाबीच पेन्सन योजना सञ्चालन सम्झौता

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित