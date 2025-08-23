+
यसरी मनाइयो ३१औं आदिवासी दिवस (तस्वीरहरू)

0Comments
Shares
चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८२ साउन २४ गते १३:२३

२४ साउन, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति समुदायले ३१औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस काठमाडौंमा भव्य रुपमा मनाइरहेका छन् ।

देशभरका आदिवासी जनजाति समुदायले संयुक्तरुपमा दिवस मनाएका हुन् । राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित मूल समारोह सुरु हुनुअघि विभिन्न ठाउँबाट जातीय पहिचानसहित झाँकी प्रदर्शन गरिएको छ ।

भृकुटी मण्डलबाट सुरु भएको झाँकी टुँडीखेल परिक्रमा गर्दै सभागृह पुगेको छ ।

सन् १९९४ डिसेम्बर २३ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाले अगस्त ९ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने अवधारणा अगाडि बढाएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसअघि नै सन् १९९४ देखि सन् २००४ सम्म आदिवासी दशकका रुपमा ‘कर्म र मर्यादाका लागि दशक’ नाराका साथ आह्वान गरेको थियो ।

उक्त दिवसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लोगोलाई बङ्गलादेशका कलाकार रिबन देवानले तयार पारेका हुन् । सो लोगोमा हरियो पातका दुई कानजस्तो आकृतिले पृथ्वीलाई दुईपट्टिबाट घेरेको देखिन्छ ।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पनि जल जमिन र जंगलमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार कायम गर्न र आदिवासीको स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न माग गरिएको छ ।

साथै, पाथीभारा क्षेत्रमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको केबलकारको काम बन्द गर्न माग गरेका छन् ।

         

विश्व आदिवासी दिवस
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
