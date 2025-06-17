+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘सिटामोल’ले प्रशंसा पाएपछि सौगात : दर्शकले हाम्रो मिहेनतमा रङ भर्दिनुभयो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २४ गते २०:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'सिटामोल'ले प्रदर्शनको पहिलो दुई दिनमा दर्शकबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाएको छ।
  • फिल्मले सशस्त्र युद्धका घाइते र कर्णाली प्रदेशको अवस्था सुक्ष्म रूपमा देखाएको छ।
  • कलाकार सौगात मल्ल र बेनिशा हमालले दर्शकको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएर खुशी व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘सिटामोल’ले दर्शकको राम्रो साथ पाएको छ । शुक्रबार र शनिबार मुलुकमा फिल्मले उत्साहजनक साथ पायो ।

कलाकार सौगात मल्ल र बेनिशा हमाल काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न हलमा पुगेर दर्शकसँग साक्षात्कार गरेका थिए । अधिकांश दर्शकले कथावस्तुले आफूहरुको मन जित्नुका साथै अन्तिमा रुवाएको समेत प्रतिक्रिया दिए ।

शुक्रबार एमाले सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष सुजन कडरिया, उपाध्यक्ष अञ्जना सिवाकोटी, उपमहासचिव कमल जोशी लगायतको टिमले पनि ‘सिटामोल’ हेरेको थियो ।

उनीहरुले देशमा ६२/६३ तिरको सशस्त्र युद्धका घाइते योद्धा र कर्णली प्रदेशका जनताले त्यो बेला मात्रै नभई अझै पनि सिटामोलजस्ता साधारण औषधि पनि नपाउने अवस्थालाई सुक्ष्म ढंगले प्रस्तुत गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

फिल्मले राज्यलाई कर्णालीको अवस्थाले जस्ताको त्यस्तै देखाएकाले त्यता पनि ध्यान दिन जरुरी भएको सन्देश दिएको बताएका थिए । यो फिल्म सबै नेपालीले हेर्न जरुरी रहेको प्रतिक्रिया अनेरास्ववियुका पदाधिकारीको थियो ।

‘सिटामोल’को शीर्ष पात्रमा एक पूर्वमाओवादी कमान्डरलाई चित्रण गरिएको छ । फिल्मले युद्धको विषयलाई उठान गरेकाले आफूहरूले रिलेट गर्न सकेको र धेरै दृश्यमा भावुक भएको अधिकाशं दर्शकको प्रतिक्रिया छ ।

दर्शकको प्रतिक्रिया सुनेपछि अभिनेता सौगात मल्ल भन्छन्, ‘दर्शक भेट्न् हिँड्नु परेकाले मैले आफै पुर सिनेमा हेर्न पाएको छैन । तर सबैको प्रतिक्रिया सुनेरै खुसी लागेको छ । दर्शकले मन पराइदिनु भयो । भनेपछि हामीले गरेको मिहेनतले रङ पाएको छ ।’ फिल्म हेर्न युवा दर्शक धेरै आएको सौगातले बताए ।

अभिनेत्री बेनिशा हमाल पनि दर्शकको प्रतिक्रियाबाट भावुक छिन । उनले भनिन्, ‘साच्चै भन्नुपर्दा म हिजो रातभरी सुतेकै छैन । कति टेन्सन लागेको थियो । दुईटा सिनेमा एकैपटक प्रदर्शनमा आउँदा कस्तो प्रतिक्रिया आउला भन्ने डर थियो । किनकी मेरो लागि दुईटै सिनेमा उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।’

उनले अघि भन्नि, ‘आज दुइटै सिनेमाले उत्कृष्ट प्रतिक्रिया पाउँदा भावुक भए । अझ विशेषगरी सिटामोललाई मर्मस्पर्शी सिनेमा भएकाले धेरै दर्शकले रुवाएको प्रतिक्रियाले आनन्द मिलेको छ ।’

राजबहादुर सानेको निर्देशनमा निर्माण भएको फिल्ममा श्रीकृष्ण निरौला, जानुका विश्वकर्मा, लोकेन्द्र लेखक, भूगोल कार्की, हिउँवाला गौतम, सुशील पोखरेल, दिनेश रेग्मी, आरआर खड्का, ज्ञानु मल्ल, पवन भट्टराई, काजल भुजेल र बालकलाकार करण नेपाली, आराध्या राज्यलक्ष्मी डिसीको अभिनय छ ।

तुल्सीदेवी फिल्म प्रालीले जुनतारा फिल्मस्को सहकार्यमा निर्माण भएको फिल्मको कथा प्रदीप भारद्धाज र निर्देशक सानेले लेखेका हुन् । सिमोस सुनुवारको प्रस्तुति रहेको फिल्ममा भूगोलकुमार कार्की र विकासराज जोशी निर्माता तथा अप्सरा नेपाली, अजय मल्ल र कुमार केसी कार्यकारी निर्माता अनि गंगाराम श्रेष्ठ सह-निर्मातामा छन् ।

सिटामोल सौगात मल्ल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हलमा लागे सिटामोल, मोहर र हलिउडको ‘विपोन्स’

हलमा लागे सिटामोल, मोहर र हलिउडको ‘विपोन्स’
‘मोहर’ र ‘सिटामोल’को अग्रिम टिकट बिक्री सुरु, कुनले कति शो पाए ?

‘मोहर’ र ‘सिटामोल’को अग्रिम टिकट बिक्री सुरु, कुनले कति शो पाए ?
कर्णालीको मर्मस्पर्शी कथामा सौगात र बेनिशाको ‘रातो पछ्यौरी’

कर्णालीको मर्मस्पर्शी कथामा सौगात र बेनिशाको ‘रातो पछ्यौरी’
‘सिटामोल’को ट्रेलर : पैसा मोहले समाज र सम्बन्धमा ल्याउने असरको कथा

‘सिटामोल’को ट्रेलर : पैसा मोहले समाज र सम्बन्धमा ल्याउने असरको कथा
फिल्म ‘सिटामोल’को गीत ‘मुटुभित्र खिल छ हजुर’ सार्वजनिक

फिल्म ‘सिटामोल’को गीत ‘मुटुभित्र खिल छ हजुर’ सार्वजनिक
सौगात र बेनिशा अभिनित ‘सिटामोल’को टिजर सार्वजनिक

सौगात र बेनिशा अभिनित ‘सिटामोल’को टिजर सार्वजनिक

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित