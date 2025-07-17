+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आइतबार र सोमबारको तुलनामा मंगलबार झन् बढी पानी पर्ने सम्भावना

डा. विनोद पोखरेल भन्छन्- बुधबारसम्म धेरै ठाउँमा भारी वर्षा हुने सम्भावना छ

आगामी दिनमा वर्षाको मात्रा र क्षेत्रफल दुवै बढ्ने सम्भावना रहेको मौसमविदको भनाइ छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २५ गते ७:३३
Photo Credit : DHM
उदयपुर राडारमा देखिएअनुसार हाल धनुषा जिल्लाको हर्दिनाथ र तुलसी तथा सर्लाही जिल्लाको परवानीपुर आसपासको क्षेत्रमा मध्यमदेखि भारी वर्षा भैरहेको छ। उक्त क्षेत्रमा बनेको मौसमी प्रणाली दक्षिण-पश्चिम दिशामा सर्ने क्रममा छ ।

२५ साउन, काठमाडौं । मौसमविदहरुले अझै एक–दुई दिन मनसुन सक्रिय रहने पूर्वी नेपालमा केन्द्रित भएर बढी पानी पर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद गोविन्द झाका अनुसार आज आइतबार र भोलि सोमबारको तुलनामा पर्सि मंगलबार झन् बढी पानी पर्ने सम्भावना छ ।

‘मनसुन एक्टिभ नै छ र यो पूर्वमा बढी केन्द्रित छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आज र भोलिको तुलनामा पर्सि राम्रै पानी पर्ने सम्भावना छ ।’

मनसुन सुरु भएदेखि अधिकांश समय हल्का र मध्यम वर्षा भएको छ । तराईमा भने पुरै खडेरी परेको थियो । तर अगष्ट महिना सुरु भएदेखि देशभरी वर्षा हुँदै आएको छ । आगामी दिनमा वर्षाको मात्रा र क्षेत्र दुवै बढ्ने सम्भावना रहेको मौसमविदको भनाइ छ ।

डा. विनोद पोखरेल भन्छन्- बुधबारसम्म धेरै ठाउँमा भारी वर्षा हुने सम्भावना छ

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. विनोद पोखरेलले भने आज बेलुकादेखि केही ठाउँमा वर्षा बढ्दै जाने र बुधबारसम्म धेरै ठाउँमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् । पूर्वबाट भारी वर्षा सुरु भएर बुधबारसम्म पश्चिमसम्मै पुग्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘आज बेलुकादेखि केही ठाउँमा वर्षा बढ्दै जाने, बुधबारसम्म धेरै ठाउँमा भारी वर्षा हुने र केही ठाउँमा भिषण वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।’

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार अहिले मनसुन न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको माथि अवस्थित छ । त्यसलाई नजिकबाट नियालीरहेको र एकदमै ठूलो पानी पर्ने सम्भावना देखिए विशेष बुलेटिन नै जारी गरेर जानकारी दिइने मौसमविद झाले बताए । ‘मौसम पूर्वानुमानका मोडेल अपडेट भइरहन्छ, त्यसैले त्यसलाई हामीले नजिकबाट नियालीरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले नै कत्रो पानी पर्छ भनेर भन्न सकिँदैन ।’

धनुषा र परवानीपुरमा भारी वर्षा

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार उदयपुरमा रहेको मौसमी राडारले धनुषा जिल्लाको हर्दिनाथ र तुलसी तथा सर्लाही जिल्लाको परवानीपुर आसपासको क्षेत्रमा मध्यमदेखि भारी वर्षा भैरहेको छ । उक्त क्षेत्रमा बनेको मौसमी प्रणाली दक्षिण–पश्चिम दिशामा सर्ने क्रममा रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।

विभागका अनुसार गत २४ घण्टाभन्दा सबैभन्दा धेरै वर्षा धनुषाको तुल्सी केन्द्रमा १११ र परवानीपुरमा ९२ मिलिमिटर वर्षा भएको छ ।

आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । मधेश प्रदेश लगायत देशका बाँकी पहाडी र तराई भूभागका थोरै स्थानहरूमा पनि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

आज राति पनि मधेश प्रदेश लगायत कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा भने भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।

आज दिउँसो भने कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । मधेश प्रदेश लगायत देशका बाँकी पहाडी र तराई भूभागका थोरै स्थानहरूमा पनि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

आज राति पनि मधेश प्रदेश लगायत कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा भने भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।

मनसुन वर्षा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अब मधेशमा पनि पानी पर्छ, सुक्खा हुँदैन : वरिष्ठ मौसमविद्‌ कँडेल

अब मधेशमा पनि पानी पर्छ, सुक्खा हुँदैन : वरिष्ठ मौसमविद्‌ कँडेल
आइतबारदेखि भारी वर्षाको प्रक्षेपण, मौसमविद्‌ले भने- सचेत हुनुहोला

आइतबारदेखि भारी वर्षाको प्रक्षेपण, मौसमविद्‌ले भने- सचेत हुनुहोला
मधेशमा पनि वर्षाको सम्भावना, काठमाडौं उपत्यकासहित ३६ जिल्लामा बाढीको जोखिम

मधेशमा पनि वर्षाको सम्भावना, काठमाडौं उपत्यकासहित ३६ जिल्लामा बाढीको जोखिम
मनसुनका बेला मधेश प्रदेश सुक्खाग्रस्त घोषणा

मनसुनका बेला मधेश प्रदेश सुक्खाग्रस्त घोषणा
मनसुनजन्य विपतबाट काभ्रेका ३९५ बस्तीका २३ हजार जना उच्च जोखिममा

मनसुनजन्य विपतबाट काभ्रेका ३९५ बस्तीका २३ हजार जना उच्च जोखिममा
लगातारको झरीसँगै हैजाको जोखिममा काठमाडौं !

लगातारको झरीसँगै हैजाको जोखिममा काठमाडौं !

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित