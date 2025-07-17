चार वर्षपछि झलनाथ भेटेका वामदेव भन्छन्– सँगै भएकोमा खुशी भयौं, विगतका धेरै कुरा सम्झियौं

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका वामदेव गौतमले चार वर्षपछि लामो भेटवार्ता गरेका छन्।
- गौतमले भेटवार्तामा पार्टी एकता, विगतका संघर्ष र आगामी राजनीतिक कोर्सबारे छलफल गरेका छन्।
- एउटै पार्टीमा भएको खुसी साट्ने काम सँगसँगै दुवैले विगतलाई सम्झिएका थिए ।
- गौतमले आफूलाई पार्टीमा जिम्मेवारी नदिइएको र त्यसले राष्ट्र, जनता र पार्टीलाई असर गर्ने विषय उठाएका थिए ।
२५ साउन, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका वामदेव गौतमले शनिबार लामो भेटवार्ता गरेका छन् ।
खनालसँग यस्तो खाले भेटवार्ता गौतमले चार वर्षपछि गरेका हुन् । ‘अस्ति २ गते पार्टी एकता हुँदा छोटो कुराकानी भएको थियो, बसेर लामो कुरा भन्ने बाचा गरेका थियौं’, गौतमले अनलाइनखबरसँग भने ।
गौतमका अनुसार पार्टी एकताकै दिन भएको योजना बमोजिम शनिबार भेटवार्ता भएको थियो । ‘बिहान माधव नेपालसँग उहाँको (झलनाथ खनालको) भेट भयो, दिउँसो हामी कुरा बसेर बस्यौं’ गौतम भन्छन्, ‘२ गतेको छोटो भेट छोड्ने हो भने यो चार वर्षपछिको बसाइ थियो । हामी एकदमै खुशी भयौं ।’
एउटै पार्टीमा भएको खुसी साट्ने काम सँगसँगै दुवैले विगतलाई सम्झिएका थिए । ‘राजतन्त्रलाई फाल्न कस्ता–कस्ता संघर्ष गर्नुपर्यो । कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकास र बिस्तार गर्न कस्ता–कस्ता भूमिका खेल्नुपर्यो’ पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री गौतम भन्छन्, ‘विगतका यस्तै कुरा राख्दा धेरै समय गयो ।’
पार्टीभित्र विगतमा देखिने अन्तरसंघर्ष र तिनको समाधानमा भएका प्रयत्नहरु सम्झने प्रयास पनि सम्वादका क्रममा भएको थियो । ‘देशलाई संविधान जारी गर्ने तहसम्म लैजान हामीले खेलेको भूमिका सम्झियौं, आगामी राजनीतिक कोर्सका बारेमा पनि कुरा भयो’, गौतम भन्छन् ।
सम्वादका क्रममा गौतमले एकीकृत समाजवादीमा गएपछि आफूलाई अलमलमा राखिएको बारेमा पनि कुरा उठाएका थिए । विशेषगरी आफूलाई जिम्मेवारी दिएर जाने कुरामा अलमल देखिएको प्रसंग गौतमले उठाएका थिए ।
‘एउटै पार्टीमा त भइयो । तर मलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा अगाडि बढेन’ गौतमले भनेका थिए, ‘पार्टी एकता त मेरो जिम्मेवारीका निम्ति पनि गरेको हो ।’ आफूले पाउने जिम्मेवारीले राष्ट्र, जनता र पार्टीलाई हित हुनुपर्ने उनले बताएका थिए ।
‘मैले के जिम्मेवारी लिँदा ठीक हुन्छ, जनतालाई ठीक हुन्छ, राष्ट्रलाई ठीक हुन्छ । त्यसअनुसार निर्णय लिनु पर्यो’, गौतमले भनेका थिए ।
गौतमसँगको छलफलमा खनालले पार्टीको अवस्था र अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबारे पनि छोटो कुरा राखेका थिए । पार्टीले गति लिन नसकेको, विद्रोह पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती कायमै रहेको, तर माधव नेपालले आफूलाई पार्टी नै छोडेर जानू भन्ने जस्ता कुरा उठाउने गरेको लगायत प्रसंग खनालले उठाएका थिए ।
गौतमले भने माधव नेपालका बारेमा खनालसँग कुरा नभएको बताउँछन् । ‘माधव नेपालका बारेमा कुरै गरिनँ । माधवसँग बस्दा झलनाथको र झलनाथसँग बस्दा माधवको कुरा गर्ने मेरो आदत पनि होइन’, गौतमले अनलाइनखबरसँग भने ।
