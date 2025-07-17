+
माधवसँगको छलफलमा झलनाथले भने– मार्गप्रशस्त तपाईंकै हितमा छ

दोस्रो तहका नेताहरु साक्षी राखेर माधव र झलनाथबीच सम्वाद

‘अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । यस्तोमा तपाईंले कसैलाई कार्यवाहक दिनुस्’, पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भनेका थिए । एक नेताका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको अडानले छलफललाई अगाडि बढ्न दिएन ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २५ गते ९:२५
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल । फाइल फोटो

  • दोस्रो तहका नेताहरु साक्षी राखेर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एक घण्टा लामो सम्वाद गरेका छन् ।
  • माधव नेपालले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव खनालले राखेका थिए । \'तपाईंले कसैलाई कार्यवाहक दिनुस्’, पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भनेका थिए ।
  • माधव र झलनाथको छलफलपछि झलनाथ र वामदेव गौतमबीच डल्लुमा चार घण्टा लामो सम्वाद भएको थियो ।

२५ साउन, काठमाडौं । एकअर्काविरुद्ध चर्को सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालबीच एक घण्टा लामो सम्वाद भएको छ ।

एकअर्कालाई पार्टी छोड्न सुझाव दिने तहकै आरोप–प्रत्यारोपमा नेपाल र खनाल उत्रिएपछि दोस्रो तहका नेताहरुले छलफलमा राखेका हुन् । नेताहरु बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र महासचिव घनश्याम भूसालले दुई नेतालाई छलफलमा राखेका थिए ।

केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा शनिबार बिहान ९ बजेदेखि छलफल सुरु भएको थियो । ‘छलफलले सम्वाद सुरु गर्‍यो । अहिलेलाई योभन्दा बढी भन्न सकिन्न’ एक सहभागीले भने । उनका अनुसार छलफलमा अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता खनालले आफ्नो भनाइबारे प्रष्टोक्ति दिन खोजेका थिए ।

खनालले विद्रोह पुष्टि गर्न नसकिएको कुरा नौलो नभएको बताएका थिए । ‘हामीले विद्रोहको पुष्टि गर्न गम्भीर ढंगले कदम चाल्नुपर्छ भन्ने मेरो पुरानै कुरा हो, यसमा केही थपेको छैन’, खनालले भनेका थिए । तर आफ्नो भनाइप्रति पार्टी अध्यक्षले बोलेका कुरामा आपत्ति जनाएका थिए ।

माधव नेपालले ‘विद्रोह पुष्टि गर्न सकिएन भन्ने अभिव्यक्ति दिनेलाई पार्टीबाट बिदा गरिने’ बताएका थिए । यो छलफलमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो आसय पार्टी छोडेर हिँड्नु भन्ने नभएको बताएका थिए ।

‘दुवै जनाले आफ्नो आसय प्रष्ट्याउन खोज्नुभयो । तर कुनै ठोस निष्कर्षमा पुगिसकेको भने होइन’, स्रोतले भन्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले लिएको अडानले छलफल निष्कर्षमा नपुगेको स्रोत बताउँछ ।

‘झलनाथ खनालले अडान छोड्नु भएन । उहाँले पार्टी छोडेर जानुपर्छ भन्ने माधव नेपालको भनाइसँगै समग्र राजनीतिक कोर्सकै निकास दिनुपर्ने अडान लिनुभयो’, स्रोत भन्छ ।

सतहमा माधव–झलनाथ शक्ति संघर्ष : पार्टी छोड्न एकअर्कालाई सुझाव

माधव नेपालले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव खनालले राखेका थिए । ‘जस्तो केस छ, मार्ग प्रशस्त गर्नु तपाईंकै हितमा हुन्छ’ खनालको भनाइ थियो । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालको व्यक्तिगत मुद्दा भएकाले पनि मार्ग प्रशस्त आवश्यक रहेको खनालले तर्क गरेका थिए ।

‘अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । यस्तोमा तपाईंले कसैलाई कार्यवाहक दिनुस्’, पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भनेका थिए । एक नेताका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको अडानले छलफललाई अगाडि बढ्न दिएन ।

माधव नेपालले भने विगतका सम्बन्ध सम्झाएका थिए । ‘तपाईं हाम्रो सम्बन्ध र संघर्ष अहिलेको होइन, लामो छ । यो कुरा तपाईं हामी नै बढी बुझ्छौं’, माधव नेपालले भनेका थिए ।

तर नैतिकता र राजनीति सँगसँगै मात्र जान सक्ने खनालको अडान रह्यो । यसपछि माधव नेपालले पूर्वनिर्धारण कार्यक्रममा जानुपर्ने भन्दै छलफल टुंग्याएका थिए । छलफल सकेर माधव नेपाल तराईका जिल्लाहरुको कार्यक्रममा निस्किएका छन् ।

माधवलाई भेटेपछि झलनाथ र वामदेवबीच भेटवार्ता

वामदेव गौतमसँगको छलफलमा झलनाथ खनाल । फोटो : कृष्ण भट्टराईको फेसबुक

आलोकनगरबाट निस्किएपछि खनालले भने वामदेव गौतमसँग लामो छलफल गरे । माधव नेपालसँग कुरा भएको सूचना पाएपछि वामदेव गौतम खनाललाई भेट्न डल्लु नै पुगेका थिए । डल्लुमा चार घण्टा बढी समय खनाल र गौतमबीच सम्वाद भयो ।

सम्वादमा अध्यक्ष माधव नेपालसँगकै सम्बन्ध, पार्टीको भावी कार्यदिशा लगायतबारे छलफल भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार माधवले आफूलाई झुक्याएको वामदेवले गुनासो गरेका थिए ।

गत असार २ गते माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानबीच पार्टी एकता घोषणा भएको थियो । तर वामदेवले आफूलाई पार्टीमा कुनै जिम्मेवारी नदिइएको गुनासो गर्दै आएका छन् । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले जिम्मेवारी नपाए लामो समय पार्टीमा रहन नसक्ने बताएका थिए ।

चार वर्षपछि झलनाथ भेटेका वामदेव भन्छन्– सँगै भएकोमा खुशी भयौं, विगतका धेरै कुरा सम्झियौं
२० दिनलाई सारियो एकीकृत समाजवादीको बैठक
झलनाथ खनाल नेकपा एकीकृत समाजवादी माधव कुमार नेपाल वामदेव गौतम
चार वर्षपछि झलनाथ भेटेका वामदेव भन्छन्– सँगै भएकोमा खुशी भयौं, विगतका धेरै कुरा सम्झियौं

चार वर्षपछि झलनाथ भेटेका वामदेव भन्छन्– सँगै भएकोमा खुशी भयौं, विगतका धेरै कुरा सम्झियौं
माधवलाई झलनाथको जवाफ- जबजको हेडक्वार्टर नै एमाले हो, आफैं गए हुन्छ

माधवलाई झलनाथको जवाफ- जबजको हेडक्वार्टर नै एमाले हो, आफैं गए हुन्छ
झलनाथ लक्षित माधव नेपालको टिप्पणी : ओलीजीको सेवा गरेर बसे भइहाल्थ्यो नि

झलनाथ लक्षित माधव नेपालको टिप्पणी : ओलीजीको सेवा गरेर बसे भइहाल्थ्यो नि
माधव नेपालबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउला भन्ने अपेक्षा थिएन : झलनाथ

माधव नेपालबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउला भन्ने अपेक्षा थिएन : झलनाथ
माधव नेपालबाट सन्तुष्ट हुन सकिएन, कसैले भन्दैमा राजीनामा दिन्नँ : झलनाथ खनाल

माधव नेपालबाट सन्तुष्ट हुन सकिएन, कसैले भन्दैमा राजीनामा दिन्नँ : झलनाथ खनाल
सतहमा माधव–झलनाथ शक्ति संघर्ष : पार्टी छोड्न एकअर्कालाई सुझाव

सतहमा माधव–झलनाथ शक्ति संघर्ष : पार्टी छोड्न एकअर्कालाई सुझाव

