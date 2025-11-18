एमाले एउटै नेताको वरपर घुम्यो, अधोपतन अनिवार्य : झलनाथ खनाल

१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टी नितान्त फरक कम्युनिस्ट पार्टी भएको दाबी गरेका छन् ।
आइतबार पोखरामा आयोजित एकता सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले नेकपा नीति प्रधान भएर अघि बढ्ने पनि जिकिर गरे ।
‘अब हामी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा आएका छौं । यो नितान्त फरक कम्युनिस्ट पार्टी हो । यो पार्टी अब नीति प्रधान पार्टी भएर अघि बढ्ने छ । नेता प्रधान होइन,’ खनालले भने ।
उनले नेकपा एमाले भने नेता प्रधान पार्टी भएको बताउँदै एउटै नेताको वरिपरि पार्टी घुमेको बताए ।
‘नेता प्रधान पार्टीको नमुना हेर्नुस्, नेकपा एमाले । त्यो नेकपा एमाले एउटा नेताको वरिपरि घुम्ने पार्टी बनिरहेको छ । त्यसकारण त्यस्तो पार्टीको अधोपतन अनिवार्य हुन्छ । केही क्षण मात्रै हो,’ खनालले भने ।
साथै, उनले आफ्नो पार्टी सामूहिक नेतृत्वको रुपमा विकास हुने पनि बताए ।
‘हामीले जुन पार्टी बनाउँदैछौं, नेतृत्व जुन ढंगले अघि बढ्दैछ । त्यो पार्टी सामूहिक नेतृत्वको रुपमा अघि बढ्ने पार्टीको रुपमा विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4