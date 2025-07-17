+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्पोटीफाईले नेपाली प्रयोगकर्ताको लागि बढायो मूल्य

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २५ गते १३:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्पोटीफाईले नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानका प्रयोगकर्ताको लागि प्रिमियर प्लानको मूल्य सेप्टेम्बरदेखि बढाएर मासिक ३.२९ अमेरिकी डलर बनाएको छ।
  • स्पोटीफाईले नेपाली प्रयोगकर्तालाई इमेलमार्फत मूल्य वृद्धि भएको जानकारी दिएको छ र नयाँ मूल्य सन् २०१९ देखि सेवा सुरु गरेको दक्षिण एसियाली मुलुकमा लागू हुने बताएको छ।
  • ट्रयाकिङ एजेन्सी स्टार्ट आइओका अनुसार नोभेम्बर २०२४ सम्म नेपालमा स्पोटीफाईका २ लाख ३३ हजार प्रयोगकर्ता रहेका छन्।

काठमाडौं । स्पोटीफाईले नेपालसहित भारतीय, बंगलादेश र भुटानका प्रयोगकर्ताको लागि मूल्य बढाएको छ ।

संगीतको यो विश्वचर्चित अडियो प्लाटफर्मले नेपाली प्रयोगकर्तालाई इमेलमार्फत मूल्य वृद्धि भएको जनाएको छ ।

सेप्टेम्बरदेखि प्रिमियर प्लानका नेपाली ग्राहकले मासिकरुपमा ३.२९ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्नेछ ।

अहिले नेपाली प्रयोगकर्ताले २.९९ डलर तिरिरहेका छन् । सन् २०१९ देखि स्पोटीफाईले दक्षिण एसियाली मुलुकमा सेवा थालेको थियो ।

पछिल्लो समय नेपालमा पनि स्पोटीफाईका प्रयोगकर्ता बढेका छन् भने नेपाली गीतसंगीतको पनि उल्लेख्य उपस्थिती हुन थालेको छ । पछिल्लो पुस्ता त नेपालीसहित विश्वसंगीतको लागि स्पोटीफाईमा निर्भर हुन थालेका छन् ।

स्पोटीफाईले नेपाली प्रयोगकर्तालाई पठाएको इमेलमा भनिएको छ, ‘हामी हाम्रा उत्पादन प्रस्तावहरू र सुविधाहरूमा नवीनता ल्याउन र तपाईंलाई उत्कृष्ट अनुभव प्रदान गर्न जारी राख्न सकौं भनेर प्रिमियम इन्डिभिजुअलको मूल्य बढाउँदैछौं । प्रिमियम छनौट गर्नुभएकोमा धन्यवाद ।’

ट्रयाकिङ एजेन्सी स्टार्ट आइओका अनुसार, नोभेम्बर २०२४ सम्म नेपालमा २ लाख ३३ हजार प्रयोगकर्ता छन् ।

स्पोटीफाई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित