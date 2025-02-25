हेन्डरसनले दुई पेनाल्टी रोकेपछि क्रिस्टल प्यालेसले जित्यो कम्युनिटी शिल्ड

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२५ साउन, काठमाडौं । गोलकिपर डिन हेन्डरसनले दुई पेनाल्टी बचाएपछि क्रिस्टल प्यालेसले लिभरपुललाई पेनाल्टीसुटआउटमा पराजित गर्दै कम्युनिटी शिल्डको उपाधि जितेको छ ।
वेम्बलीमा भएको खेलमा निर्धारित ९० मिनेटको खेल २-२ गोलको बराबरीमा रोकिएपछि खेल पेनाल्टीसुटआउटमा पुगेको थियो ।
जहाँ डिन हेन्डरसन नायक बने । उनले लिभरपुलका एलेक्सिस म्याक एलिस्टर र हार्भे एलिओटको पेनाल्टी बचाए । यस्तै मोहमद सालाहको पेनाल्टी प्रहार पोष्ट भन्दा बाहिर गयो ।
प्यालेसका लागि जिन फिलिप माटेटा, इस्माइल सार र जस्टिन डेभेनेले पेनाल्टीसुटआउटमा गोल गरे । प्यालेसका एबेरेची एजे र बवर्न सोसाले गोल गर्न सकेनन् ।
लिभरपुलका लागि कोडी गाक्पो र डोमिनिक सोबोजलाईले मात्र गोल गरे ।
प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन सुरु हुनुअघि अघिल्लो सिजनको प्रिमियर लिग विजेता र एफए कप च्याम्पियन टोलीबीच कम्युनिटी शिल्ड खेल हुने प्रावधान छ ।
लिभरपुलले प्रिमियर लिग र प्यालेसले एफए कप जितेको थियो ।
