अटोमोबाइल क्षेत्रको इनोभेसनका लागि मोटरिङ एकेडेमी

२५ साउन, काठमाडौं । अटोमोबाइल, दिगो सडक तथा सुरक्षित यातायातको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, सैद्धान्तिक र प्राविधिक तालिम तथा स्किल ट्रान्सफर्मेसन जस्ता कार्यका लागी मोटरिङ एकेडेमीको सुरुवात गरिएको छ ।
गत साता काठमाडौंमा आयोजित ‘पोलिसी डायलग अन अटोमोबाइल एन्ड बेटर मोबिलिटी’ को अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोबाइल फेडेरेसन (एफआइए)का उपाध्यक्ष ग्रेग क्राफ्ट, स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरु तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरुको उपस्थितीमा मोटरिङ एकेडेमीको घोषणा गरिएको थियो ।
मोटरिङ नेपाल तथा नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोवाइल फेडेरेसन (एफआइए), अन्तर्राष्ट्रिय मोटरसाइकल फेडेरेसन (एफआइएम), अन्तर्राष्ट्रिय रोड फेडेरेसन (एफआरएफ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय पावरबोट युनियन (युआइएम) जस्ता अटोमोवाइल, सडक तथा यातायात श्रेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय फेडेरेसनहरुसंग समेत सहकार्य गर्ने गरी काठमाडौंमा ‘मोटरिङ एकेडेमी’ सुरु गरिएको नासा नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द भट्टराईले जानकारी दिए ।
मोटरिङ एकेडेमीले इनोभेसन, रेसिङ, राइडिङ, ड्राइभिङ र टुरिङ सम्बन्धी सीप विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने, सुरक्षा बढाउने र मोटरस्पोट्र्सप्रतिको रुचि तथा उत्साहलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य रहेको मोटरिङ नेपालले जनाएको छ ।
एकेडेमीको सचिवालय संचालन मोटरिङ नेपालले गर्नेछ, जुन नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनको एसोसिएट मेम्बर समेत हो भने नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको एउटा सामाजिक संस्था पनि हो ।
नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा अध्ययन-अनुसन्धान हुन नसकेकोले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै यस एकेडेमी स्थापना गरिएको मोटरिङ नेपालले जनाएको छ ।
मोटरिङ एकेडेमीले सवारी साधन मर्मत, सुरक्षा र उन्नत ड्राइभिङ प्रविधि सम्बन्धी पाठ्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ । यसको उद्देश्य सडक दुर्घटना कम गर्नु र सवारी साधनको मर्मतसम्बन्धी सचेतना बढाउनु रहेको छ ।
यस्तै रेसिङ अन्तर्गत यसको सीप विकास, सेफ्टी ट्रेनिङ, ट्यालेन्ट पहिचान र नेटवर्किङ लगायतका कार्य हुनेछ । मोटरिङ एकेडेमीले मोटरस्पोर्ट इन्जिनियरिङ, रेसिङ्गका प्रविधि तथा रणनीति र उन्नत ड्राइभिङ प्रविधि सम्बन्धी विशेष पाठ्यक्रमहरू उपलब्ध गराउनेछ, जसको लक्ष्य प्रतिस्पर्धात्मक रेसिङमा सेफ्टी कल्चरलाई प्रोत्साहन गर्ने र ट्र्याकमा सहभागीहरुको सीप अभिवृद्धि गर्ने काम समेत गर्नेछ ।
यसैगरी ड्राइभिङ ट्रेनिङ अन्तर्गत व्यापक शिक्षा, लाइसेन्सको तयारी, अनुकूलित शिक्षा, सुरक्षित ड्राइभिङ प्रवर्धन लगायतका कार्य हुनेछ । राइडिङ कोर्स अन्तर्गत राइडर सेफ्टी, टेक्निकल स्किल डेभलपमेन्ट, कम्युनिटी बिल्डिङ र उत्तरदायी ड्राइभिङ विकास लगायतका कार्य हुनेछन् ।
टुरिङ क्रियाकलाप अन्तर्गत अनुभव आदानप्रदान, सीप सुधार, सांस्कृतिक अन्वेषण, सामुदायिक सहभागिता लगायतका कार्य हुनेछन् ।
यी सबै कार्यका लागि ई. महेश अधिकारीको नेतृत्वमा एक व्यवस्थापन समिति रहने छ । समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट एक, नेपाल खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठान (सान) बाट एक, मोटरिङ नेपालबाट एक, एक जना विज्ञ सदस्य र एक जना व्यवस्थापक सहित ७ जनाको समिति रहने छ । यसले सम्पूर्ण नीतिगत, व्यवस्थापकीय र दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।
विश्व अटोमोबाइल क्षेत्रमा एफआईए इन्स्टिच्युट तथा एफआईए फाउन्डेसन, एफआईएम एकेडेमी, युआईएम एकेडेमी लगायतका विभिन्न अनुसन्धानसँग सम्बन्धित संस्थाहरुले यो क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ । नेपालमा प्रस्ताव गरिएको यो एकेडेमीले इनोभेसन, डाइभ टुरिजम, रेसिङ लगायतको संयोजन गर्नेछ ।
एकेडेमीको सुरुवातका लागी एफआइएमको पाँच हजार यूरो सहयोग गरेको र नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले ५० लाख बराबरको समाग्री सहयोग गर्ने जानकारी दिएको छ ।
विश्वमा अटोमोबाइल र यातायातको क्षेत्रमा संस्थागत अनुसन्धान गर्न हुन थालेको एक सय वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । इन्टरनेसनल रोड फेडेरेसन, ट्रान्सपोर्टेसन रिसर्च बोर्ड, एलायन्स अटोमोटिभ इन्नोभेसन, एसएई इन्टरनेसनल, फिसिता, अटोमेटिभ रिसर्च एसोसिएसन अफ इन्डिया जस्ता संघ/संस्था निकै सकृय रहेका छन् ।
नेपालमा समेत काठमाडौँ विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान जस्ता एकेडेमिक संस्थाहरु तथा केही निजि क्षेत्रबाट समेत अनुसन्धानको कार्यहरु भने सुरु भएको छ । मोटरिङ एकेडेमीको स्थापनाले यस क्षत्रेमा अझ धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिने सम्भावना छ ।
एफआइए, एफआइए फाउण्डेसन तथा एफआइएम र यीनका सदस्यहरुले धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् । थुप्रै देशका अटोमोवाइल फेडेरेसनहरुले समेत रिसर्च, डेभलम्पेन्ट र इनोभेसनका लागी महत्वपुर्ण कार्य गरिरहेको छन् ।
