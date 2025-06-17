तीन दिनदेखि कालीगण्डकी ‘करिडोर’ ठप्प

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अविरल वर्षाका कारण बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोलामा पहिरो खस्दा कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्ड तीन दिनदेखि ठप्प बनेको छ।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक तिलक भारतीले पहिरो ठूलो भएकाले सडक खुलाउन अहिलेसम्म सकिएको छैन भने आइतबार दुई स्काभेटर प्रयोग गरिएको बताए।
- करिडोर आयोजनासँग समन्वय गरेर आइतबार बिहानदेखि पहिरो पन्छाउने काम पुनः थालिएको छ र यात्रुलाई समस्या भएको छ।
२६ साउन, गलकोट। अविरल वर्षाका कारण पहिरो खस्दा कालीगण्डकी ‘करिडोर’को बागलुङ खण्ड तीन दिनदेखि ठप्प बनेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको करिडोरको बागलुङ खण्डस्थित बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोला बगरमा शनिबार चट्टानसहितको पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको थियो।
अवरुद्ध सडक खुलाउन आइतबार दिनभर दुई स्काभेटर प्रयोग गरे पनि पहिरो ठूलो भएकाले अहिलेसम्म सडक खुलाउन नसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक तिलक भारतीले जानकारी दिए ।
उक्त खण्डमा यातयता ठप्प हुँदा यात्रुलाई समस्या भएको छ । ठूला–ठूला चट्टानसहितको पहिरो खसेका कारण सडक खुलाउन समस्या भइरहेको छ । कालीगण्डकी करिडोर आयोजनासँग समन्वय गरेर आज बिहानैदेखि पहिरो पन्छ्याउने काम पुनः थालिएको छ।
