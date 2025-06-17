सिन्धुलीमा सम्पर्कविहीन भएकी महिलाको शव ‌जंगलमा भेटियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२६ साउन, काभ्रेपलाञ्चोक । सिन्धुली जिल्लाको घ्याङ्लेक गाउँपालिका-२ सातदोबाटोस्थित नाङ्गे डाँडाको जंगलमा अन्दाजी ४० वर्षकी महिलाको शव फेला परेको छ ।
मृतक घ्याङ्लेक गाउँपालिका–२, चन्दनपुर निवासी सन्चमाया वाइबा लामा रहेको पुष्टि भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ ।
सन्चमाया वाइबा लामा साउन ११ गते हराएको भनी परिवारजनले साउन १५ मा ईलाका प्रहरी कार्यालय वस्तिपुरमा निवेदन दिएका थिए ।
त्यसपछि प्रहरीले खोजतलास जारी राखेको थियो । शव फेला परेको घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिए ।
मृतकको शव पोष्टमार्टमका लागि सिन्धुली अस्पताल पठाइएको छ ।
