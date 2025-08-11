देशमा असल व्यक्ति भएकैले अनलाइनखबरले सम्मान गरेको हो, निराश नबनौं : प्रधानमन्त्री

२६ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा असल मान्छे भएकै कारण अनलाइनखबरले देशभरबाट ४० मुनिका ४० युवालाई छानेर सम्मान गरेको बताएका छन् ।
सोमबार अनलाइनखबरले आयोजना गरेको ४० मुनिका ४० प्रभावशाली युवाहरूको सूची सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
देशभरका लाखौं युवाहरूबाट ४० जना छानेर सूची सार्वजनिक गर्ने काम आफैंमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘लामो समयको प्रयास र मेहनतबाट अनलाइनखबरले ४० मुनिका ४० जना छानेको छ । कति मेहनत पर्यो होला, यो ठूलो मेहनतको फल हो । कति लामो समयको धैर्यता र प्रयास होला ।’
गर्न सकिन्छ भन्ने युवाहरुको आत्मविश्वासलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मान व्यक्त गरे ।
‘आज देशका ४० जना युवाहरूको सूचीमा पर्नुभएकोमा सबैलाई बधाइ छ । गर्न सकिन्छ भन्ने आफूप्रतिको आत्मविश्वासलाई सलाम गर्न चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, तपाईंहरू समाजका नमूनाहरू हुनुहुन्छ । नयाँ काम थालेर जसरी नयाँ हाइप प्राप्त गर्नुभएको छ । यो आफैंमा ठूलो कुरा हो ।’
यो देशमा केही हुँदैन र सबै भ्रष्ट छन् भन्ने भाष्य चिर्नका लागि अनलाइनखबरको यो कार्यक्रमले सहयोग गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
‘याे देशमा केही हुँदैन । सबै भ्रष्ट छन् भन्ने हो याे नेपाल भन्ने देशले असल मान्छे जन्माएकै छैन । त्यस्तो होइन । असललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अनलाइखबरले किन आज सम्मान गरेको छ भने असल मान्छे भएरै हो । आज राम्रो काम गर्ने मात्रै सम्मानित भए । हामीले निराशा छाउने होइन । आफू पनि निराश हुन हुँदैन ।’
