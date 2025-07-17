न्याम्सको ३३औँ सभा सम्पन्न, ४ अर्ब १२ करोडको बजेट पारित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- न्याम्सको ३३औँ सभा सोमबार सम्पन्न भई चालु आर्थिक वर्षको ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ।
- सभाले भक्तपुर दुवाकोटमा न्याम्स परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ।
- स्वास्थ्यकर्मीको महंगी भत्ता समायोजन र विभिन्न अस्पतालमा शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको छ।
२७ साउन, काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को ३३औँ सभा (सिनेट) सोमबार सम्पन्न भएको छ ।
न्याम्स कार्यालयमा बसेको बैठकले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक, शैक्षिक, भौतिक तथा प्रशासनिक कार्यसम्बन्धी विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
न्याम्सका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. आरपी विच्छा, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, न्याम्सका पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।
उपकुलपति प्राडा. भुपेन्द्र बस्नेतका अनुसार सभाले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । साथै, भक्तपुरको दुवाकोटमा विस्तारित न्याम्स परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति पनि जनाएको छ ।
बैठकले न्याम्सका विभिन्न तहका १७८ स्नातकलाई आगामी दीक्षान्त समारोहमा उपाधि दिने निर्णय गरेको छ ।
यससँगै, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको महंगी भत्ता समायोजन, वीर अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, कान्ति बाल अस्पताल, भरतपुर अस्पताल र कोशी अस्पतालमा शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरिएको उपकुलपति बस्नेतले जानकारी दिए ।
