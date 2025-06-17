ग्लोबल आईएमई बैंकको नाफा बढ्यो, लाभांश क्षमता १४ प्रतिशत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ग्लोबल आईएमई बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
- बैंकको नाफा गत आर्थिक वर्ष ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो।
- बैंकको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जा ४.८७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.१७ प्रतिशतभन्दा बढेको छ।
२८ साउन, काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बैंकको खुद नाफा ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो नाफा ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थियो ।
खुद ब्याज आम्दानी सामान्य घटेको छ । यस्तो आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्ष १६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष १६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ ।
बैंकको लोन लस प्रोभिजन (इम्पेरिमेन्ट चार्ज) बढेको छ । यस्तो रकम अघिल्लो अर्थिक वर्षको अन्त्यमा ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष अन्त्यमा ४ अर्ब ३० करोड पुगेको छ ।
बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी सामान्य घटेको छ । वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी पहिले १६.९९ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १६.२८ रुपैयाँ छ । कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जा केही बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश ४.१७ प्रतिशत रहेकोमा गत असार मसान्तसम्म आउँदा ४.८७ प्रतिशत पुगेको छ ।
बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर वितरणयोग्य नाफा १४ रुपैयाँ ११ पैसा हो । प्रतिसेयर नेटवर्थ १७७ रुपैयाँ रहेको बैंकको हाल बजार मूल्य जम्मा २५४ रुपैयाँ छ ।
