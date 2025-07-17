+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

७९ दिनदेखि रास्वपाले मागिरहेछ गृहमन्त्रीको राजीनामा

सांसद चौधरीले गृहमन्त्री लेखकले विगतमा गरेका कतिपय प्रतिवद्धता समेत पूरा नगरेको भनेर प्रश्न समेत उठाएका छन् । सहकारी ठगीका आरोपित जिबी राई पक्राउ नगरेको उनको आरोप छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २८ गते १४:०७

२८ साउन, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेको छ । यो उसको नयाँ माग होइन ।

विगत ७९ दिन देखि संसद्मा रास्वपाले भिजिट भिसाका नाममा विदेश जानेसँग अपारदर्शी रुपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको विषय उठाउँदै आएको छ । यो विषयमा रास्वपाले उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। यो विषयमा निश्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने रास्वपाको आग्रह छ ।

बुधबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएलगत्तै सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै रास्वपाका सांसद अशोक कुमार चौधरीले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा मागे ।

‘नैतिकताको घडीले कोहीको लागि त घण्टी नै बजिसक्यो। तर कोहीका लागि ब्याट्री नै निकालेको जस्तो भएको छ’ सांसद चौधरीले भने, ‘हामी निरन्तर भिजिट भिसा प्रकरणको आवरणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन लागि गृहमन्त्री माननीय रमेश लेखक ज्यूको राजीनामा माग गरिरहेका छौं ।’

यी लगायतका माग राखेर आफूहरू आन्दोलनमा रहेको र माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन गरिरहने बताए ।

सांसद चौधरीले गृहमन्त्री लेखकले विगतमा गरेका कतिपय प्रतिवद्धता समेत पूरा नगरेको भनेर प्रश्न समेत उठाएका छन् । सहकारी ठगीका आरोपित जिबी राई पक्राउ नगरेको उनको आरोप छ।

‘जिबी राईलाई कहाँ लुकाइएको छ ?’ सांसद चौधरीले गृहमन्त्री लेखकलाई सोधे, ‘कति महिना भयो गृहमन्त्री भएको ? उनी (जिबी राई) घर भित्र छन् कि सत्ताको ओढारभित्र ?’
सांसद चौधरीले गिरिवन्धु टिइस्टेटको विषय, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय समेत कहाँ पुग्यो भनेर पनि गृहमन्त्री लेखकलाई प्रश्न गरे ।

‘गिरिवन्धु टिइस्टेटको फाइल कहाँ हरायो ? के यो फाइलले पनि राजनीतिक पासपोर्ट पायो ?’ चौधरीले सोधे, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा को बयान कहाँ पुग्यो ?’ आफ्ना कुरा राखेर आज पनि रास्वपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरू बैठक छाडेर बाहिरिए ।

रास्वपा र राप्रपाले यस्तै गर्दै आएको आज ७९ दिन पुगेको छ । सुरुदेखि नै रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणको निश्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने र निश्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

गृहमन्त्री रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जनचासो सम्बोधन गरेर विधेयक समितिले कानुनलाई परिमार्जन गर्छ : गृहमन्त्री

जनचासो सम्बोधन गरेर विधेयक समितिले कानुनलाई परिमार्जन गर्छ : गृहमन्त्री
मुलुकलाई लागू औषधमुक्त बनाउने गरी काम गर्न गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन

मुलुकलाई लागू औषधमुक्त बनाउने गरी काम गर्न गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन
मधेशसहित २१ जिल्लाका सीडीओलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन : डिप बोरिङका लागि ठाउँ पहिचान गर्नू

मधेशसहित २१ जिल्लाका सीडीओलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन : डिप बोरिङका लागि ठाउँ पहिचान गर्नू
खडेरी व्यहोरिरहेको मधेशका जनप्रतिनिधि र सीडीओसँग गृहमन्त्रीले गरे ‘भर्चुअल’ छलफल

खडेरी व्यहोरिरहेको मधेशका जनप्रतिनिधि र सीडीओसँग गृहमन्त्रीले गरे ‘भर्चुअल’ छलफल
हत्याराले संरक्षण पाएको बताउने गृहमन्त्री लेखकलाई प्रश्न- खोइ अभियुक्त ?

हत्याराले संरक्षण पाएको बताउने गृहमन्त्री लेखकलाई प्रश्न- खोइ अभियुक्त ?
गृहमन्त्रीको प्रश्न : प्रहरीलाई हतियार नकिनेर मिठाइ पठाउने ?

गृहमन्त्रीको प्रश्न : प्रहरीलाई हतियार नकिनेर मिठाइ पठाउने ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित