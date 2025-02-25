साउथ वेस्टर्नका पुरुषोत्तमलाई अन्तरकलेज बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजका पुरुषोत्तम सिलवालले प्रथम साउथ वेस्टर्न स्टेट अन्तरकलेज बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन्।
- पुरुषोत्तमले ६.५ अंक जोडेर पहिलो भए भने मिसन दाहाल दोस्रो र अभिक शाह तेस्रो भए।
- प्रतियोगितामा ४० कलेजका १ सय ३ खेलाडी सहभागी थिए र विजेतालाई नगद पुरस्कार र सम्मान प्रदान गरिएको छ।
२८ साउन, काठमाडौं । आयोजक साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजका पुरुषोत्तम सिलवालले प्रथम साउथ वेस्टर्न स्टेट अन्तरकलेज बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि बुधबार जितेका छन् ।
बसुन्धरास्थित आयोजककै हातामा भएको नौ चरणको प्रतियोगितामा पुरुषोत्तमले ६.५ अंक जोडे । विर्तामोड कलेजका मिसन दाहाल दोस्रो तथा सेन्ट जेभियर्सका अभिक शाह तेस्रो भए ।
दुवैले समान ६–६ अंक जोडेपनि प्रोग्रेसिभ अंकका आधारमा मिसन दोस्रो भएका हुन् । शीर्ष तीन स्थान हात पार्नेले क्रमशः ५० हजार, २५ हजार र १५ हजार नगद पुरस्कार हात पारे ।
पुल्चोक इन्जिनिएरिङ कलेजका सुजन काफ्ले चौथो, हेराल्ड कलेजका सम्यक श्रेष्ठ पाँचौं, विर्तामोड कलेजका रिसोन थापा छैटौं, सोफ्टवारिकाका कुशल बेल्वासे सातौं, बीएन एकेडेमीका अविन पाण्डे आठौं, सेन्ट जेभियर्सका शुभम श्रेष्ठ नवौं र कशिभ कार्की दसौं स्थानमा रहे ।
तेस्रोदेखि दसौं हुनेले क्रमशः १० हजार, ७ हजार, ५ हजार, ४ हजार ५ सय, ४ हजार, ३ हजार ५ सय र ३ हजार नगद पुरस्कार हात पारे ।
महिलातर्फ द चाँदबागकी कुसुम घिसिङ पहिलो र ट्रिनिटीकी रिया श्रेष्ठ दोश्रो भए । कुसुमले १० हजार तथा रियाले ५ हजार नगद पुरस्कार पाए ।
विजेतालाई टोखा नगरपालिका वडा ७ का अध्यक्ष नरोत्तम राना, आयोजक साउथ वेस्टर्नका क्याम्पस प्रमुख डा. राजेन्द्र केसी, साउथ वेस्टर्नका भाइस प्रिन्सिपल हरिसिंह केसी, इन्टरनेसनल रिलेसन को–ओर्डिनेटर सरिता शाक्यलगायतले एक कार्यक्रमबीच पुरस्कृत गरे ।
सो अवसरमा क्याम्पस प्रमुख केसीले कलेजले क्लबनै स्थापना गरी बुद्धिचाललाई अगाडि बढाउने घोषणा गरे । विजेता पुरुषोत्तमले जितेको पुरस्कारबाट क्लबलाई ५ हजार सहयोग गर्ने बताए । दुईदिने प्रतियोगितामा विभिन्न ४० कलेजका १ सय ३ खेलाडी सहभागी थिए ।
