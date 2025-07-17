बुटवल पावर कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ६ रुपैयाँ ६३ पैसा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२९ साउन, काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनीको नाफा १६ प्रतिशत बढेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो नाफा १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ थियो ।
कम्पनीको विद्युत् बिक्री आम्दानी सामान्य बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो आम्दानी ६९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ७३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ छ । विद्युत् बिक्री आम्दानीमा आएको सामान्य वृद्धिले नै नाफालाई योगदान गरेको छ ।
कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ६.६३ रुपैयाँ छ । यस्तो आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५.६९ रुपैयाँ थियो ।
प्रतिसेयर नेटवर्थ २०८ रुपैयाँ रहेको यसको बजारमा सेयर मूल्य उचालिएर ८५१ रुपैयाँ पुगेको छ । मूल्य आम्दानी अनुपात १४४ गुणा रहेकाले कम्पनीको आम्दानी आधारमा हालको सेयर मूल्य महँगो हो ।
