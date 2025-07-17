+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानमन्त्रीलाई वर्षमानको प्रश्न : दलित, सुकुमबासी र आरक्ष पीडितको आँशुले पोल्दैन ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २९ गते १६:४७

२९ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत रहेर भूमिहीन दलितलाई जग्गा नदिएको भनेर सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा दिने लक्ष्य राखेको र काम गर्दागर्दै बाहिरिनु परेको उल्लेख गदै उनले यो विषयमा के कति प्रगति भयो भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तथ्याङ्क नदिएको बताए ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरूबारे चर्चा गरेका थिए । तर, त्यसक्रममा कति भूमिहिन दलितले जग्गा पाए भनेर विरण आउन नसकेको माओवादीका उपमहासचिव पुनले बताए ।

उनले सोधे, ‘प्रधानमन्त्री ज्यु गत वर्ष कति जनाले पाए जग्गा धनी प्रमाणपत्र ? तपाईंको प्रस्तुतिमा किन प्रति उल्लेख भएन ?’

यहीँनेर उनले प्रधानमन्त्रीलाई दलित, सुकुमबासी र आरक्ष पीडितको आँशुले पोल्दैन भनेर कटाक्ष गरेका हुन् । ‘खासमा तपाईंहरूको नियत नै गलत छ । तपाईंहरूलाई दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, आरक्ष पीडितहरूको आशुँले पोल्दैन ?,’ पुनले प्रश्न गरे ।

सरकारमा रहेका पात्रले बिचौलियालाई मात्रै देख्ने गरेको र गरिबहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको उनको टिप्पणी रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा रहेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई पनि सरकारले जबरजस्ती अगाडि बढाउन खोजिरहेको उनले बताए ।

‘…बिचौलिया र माफियाको पक्षमा भूमि विधेयकलाई जबरजस्ती अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ । तपाईंहरूको नियत भूमिहीन, आरक्ष पीडित र सुकुमबासीलाई जग्गा दिने छैन,’ उनले भने, ‘बरु सरकारी जग्गा हिजो यो वा त्यो रुपमा गरेको कब्जालाई वैध बनाउन प्लटिङ गरेर बेच्ने दलालको स्वार्थमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री भूमिहीन वर्षमान पुन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

४ भदौमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर

४ भदौमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच आज कार्यसम्पादन सम्झौता हुँदै

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच आज कार्यसम्पादन सम्झौता हुँदै
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- ‘अब लर्‍याङतर्‍याङ गरेर हुँदैन कामको गति बढाउनैपर्छ’

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- ‘अब लर्‍याङतर्‍याङ गरेर हुँदैन कामको गति बढाउनैपर्छ’
संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीले के-के भने ? (पूर्णपाठ)

संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीले के-के भने ? (पूर्णपाठ)
संसद्लाई सोसल मिडियाको कन्टेन्ट उत्पादनको थलो बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री

संसद्लाई सोसल मिडियाको कन्टेन्ट उत्पादनको थलो बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री
०८४ को निर्वाचनसम्म यही समीकरण अघि बढ्छ : प्रधानमन्त्री

०८४ को निर्वाचनसम्म यही समीकरण अघि बढ्छ : प्रधानमन्त्री

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित