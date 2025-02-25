नेपाल हक्की संघ र धुलिखेल नगरपालिकाबीच सम्झौता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- धुलिखेल नगरपालिकाले हक्की संघलाई वडा १२ मा करिब २ सय रोपनी जग्गा ४० वर्षका लागि दिने सम्झौता गरेको छ।
- हक्की संघकी महासचिव सुवर्ण श्रेष्ठ र धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक ब्यन्जुले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
- प्राप्त जग्गामा हक्की रंगशाला, होस्टेलसहितको एकेडेमी र १ हजार क्षमताको प्यारापिट निर्माण गरिने महासचिव श्रेष्ठले बताएकी छन्।
२९ साउन, काठमाडौं । नेपाल हक्की संघलाई धुलिखेल नगरपालिकाले हक्कीको पूर्वाधार बनाउन जग्गा दिने भएको छ । त्यसका लागि हक्की संघ र धुलिखेल नगरपालिकाबीच बिहीबार सम्झौता भएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कार्यकारी समितिकी सदस्य समेत रहेकी हक्की संघकी महासचिव सुवर्ण श्रेष्ठ र धुलिखेल नगरपालिका मेयर अशोक ब्यन्जुले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
नगरपालिकाले वडा १२ मा करिब २ सय रोपनी जग्गा ४० वर्षका लागि दिने सम्झौता भएको महासचिव श्रेष्ठले जनाएकी छन् ।
प्राप्त जग्गामा हक्कीको रंगशाला, होस्टेलसहितको एकेडेमी र प्रशिक्षण स्थल निर्माण गर्ने महासचिव श्रेष्ठले बताइन् । १ हजार क्षमताको प्यारापिट बनाइने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया 4