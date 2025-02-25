एन्फा महिला लिग छनोट सुरु, छहारी र संकटाको विजयी सुरुवात

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले एन्फा महिला लिग छनोट प्रतियोगिता २९ साउनदेखि एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा सुरु गरेको छ।
- उद्घाटन खेलमा छहारी क्लबले एफसी रियललाई ३–० ले हराएको छ भने सङ्कटा एफसीले नेपाल खेलकुद क्लबलाई १–० ले पराजित गरेको छ।
- प्रतियोगितामा १४ टोली सहभागी छन् र उत्कृष्ट ५ टोली एन्फा महिला लिगमा छनोट हुनेछन्, जसका लागि दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ।
२९ साउन, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ(एन्फा)को आयोजनामा बिहीबार देखि एन्फा महिला लिग छनोट आयोजना सुरु भएको छ । बिहीबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटेमा प्रमुख अतिथि ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु मर्हजर्नले उद्घाटन गरे ।
उद्घाटन खेलमा छहारी क्लबले एफसी रियललाई ३–० ले हराएको छ । छहारीले पहिलो हाफमा ललिता मण्डल र सुमित्रा सिंह पाख्रिनको गोलमा अग्रता लिएको थियो । दोस्रो हाफमा सानिमा माया लोले गोल गरिन् ।
अर्को खेलमा सङ्कटाले नेपाल खेलकुद क्लबलाई १–० ले हरायो । सो खेलमा सङ्कटाका लागि दोस्रो हाफमा यशोदा शाहीले गोल गरिन् । एन्फा फुटबल मैदान सातदोबाटोमा जारी प्रतियोगितामा १४टोलीको सहभागिता छ । सहभागी मध्यबाट उत्कृष्ट ५ टोली एन्फा महिला लिगमा छनोट हुने छन् ।
सहभागी टोलीलाई २ समूहमा विभाजन गरिएको छ । दुवै समूहमा शीर्ष दुई स्थान पाउने टोली एन्फा लिगमा सहभागी हुने छन् भने समूहमा तेस्रो स्थान पाउने दुई टोलीका बिचमा प्ले अफ खेल मार्फत पाँचौँ टोलीको टुङ्गो लाग्ने छ ।
समूह एमा चर्च ब्वाइज युनाइटेड, छहारी फुटबल क्लब, राप्ती एफसी, सिन्धुपाल्चोक एफसी, स्टुडेन्ट फुटबल क्लब, आरबी रिसोर्ट एन्ड बिच फुटबल तथा एफसी रियल छन् ।
समूहबीमा एनआरटी, सङ्कटा एफसी, बुटवल लुम्बिनी ्एफसी, एन्बिएम पोखरा र्गल्स एफसी, झापा एफसी, लम्की फुटबल एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर तथा नेपाल खेलकुद क्लब छन् । पहिलो दिन एफसी रियल र छहारी तथा सङ्कटा एफसी र नेपाल खेलकुद क्लबका बिचमा खेल हुने छ ।
शुक्रवार राप्ती एफसी र आरएस रिसोर्ट एन्ड बिचको बिचमा पहिलो खेल हुने छ । दोस्रो खेल बुटवल लुम्बिनी एफसी र लम्की फुटबल एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरका बिचमा खेल हुने छ ।
