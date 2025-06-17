+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ओलीको भारत भ्रमण तयारी : तोडिनेछन् विगतका केही परम्परा

प्रधानमन्त्री बनेको १४ महिनापछि हुन लागेको ओलीको भारत भ्रमणमा विगतका केही परम्परा तोडिने सम्भावना छ । नेपाल र भारतका समकक्षीले बोधगयामा भेटवार्ता गर्ने तयारी छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३० गते ८:१५

३० साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने भएका छन् । १५ र १६ गते (अगष्ट ३१ र सेप्टेम्बर १) मा बेइजिङमा आयोजना हुने शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिएर फर्किएपछि उनी भारत भ्रमणमा जाने भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली भदौ ३१ गते भारत भ्रमणमा जाने तयारी छ । सोही भ्रमणको तयारीबारे छलफल गर्न आगामी आइतबार भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री काठमाडौं आउँदैछन् ।

प्रधानमन्त्री बनेको १४ महिनापछि हुन लागेको ओलीको भारत भ्रमणमा विगतका केही परम्परा तोडिने सम्भावना छ ।

उदाहरणका लागि ओलीको यसपटकको भारत भ्रमण दुई दिनको मात्र हुने सम्भावना छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ३१ भदौमा भारत प्रस्थान गर्ने ओली नेतृत्वको नेपाली सरकारी प्रतिनिधिमण्डल त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् १ असोजमा काठमाडौं फर्कने छ । नेपालका विगतका प्रधानमन्त्रीबाट भएको भारतको औपचारिक भ्रमणमध्ये यो सम्भवत: अहिलेसम्मकै छोटो हुनेछ ।

ओली–मोदी भेटमा पनि विगतका परम्परा तोडिने सम्भावना छ । किनभने नेपाल र भारतका समकक्षीबीच बोधगयामा भेटवार्ता गर्ने तयारी छ । बोधगया गौतम बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको स्थल हो ।

विगतमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली समकक्षीलाई नयाँदिल्लीको हैदरावाद हाउसमा भेटवार्ता गर्ने परम्परा थियो । यसपटक बिहारको बोधगयालाई रोजिएको छ ।

‘भ्रमणका अन्य विवरण खुलिसकेको छैन । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री आगामी आइतबार काठमाडौं आएपछि भ्रमणका विषयमा विस्तृत छलफल गर्ने तयारी छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार यसपटक ठूला एजेन्डाहरुमा प्रवेश गर्ने सम्भावना कम छ, तर दुईपक्षीय सम्बन्धलाई अझै बलियो र सौहार्द बनाउने, विगतका समझदारीहरुलाई निरन्तरता दिने र केही नयाँ परियोजनाहरुलाई अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुने नेपालको तयारी छ । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारीका विषयमा छलफल सुरु भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

ओलीको भारत भ्रमण नेपाल भारत सम्बन्ध
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित