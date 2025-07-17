मनोहराको सुकुमबासी बस्तीमा चल्यो डोजर (तस्वीरहरु)

३० साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मनोहरा खोला किनारको सुकुमबासी बस्ती भत्काएको छ ।
डोजरसहित पुगेको नगरप्रहरीले सुकुमबासीका टहराहरु भत्काइदिएको हो । वर्षायाममा टहरा भत्काइदिएपछि सुकुमबासीको बिचल्ली भएको छ ।
वर्षामा ओत लाग्ने ठाउँ दिन स्थानीयले अनुरोध गर्दा पनि नगर प्रहरीले नमानेपछि स्थानीयसँग वादविवाद भएको छ ।
टहराहरु भत्काउन काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरप्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेसहितको टोली पुगेको छ ।
