+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हेवाखोला बेलिब्रिज निर्माण अन्तिम चरणमा, यातायात खुलाउने तयारी

सडक विभागका अनुसार अबको ५/६ दिनमा एप्रोच सडक, सडक सुरक्षाका काम सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन गरिने भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३० गते १३:१६
तस्वीर : महानिर्देशकको सचिवालय, सडक विभाग

३० साउन, काठमाडौं । पाँचथर फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिका जोड्ने मेची राजमार्गस्थित हेवा खोलामा बेलिब्रिज निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सडक विभागका अनुसार अबको ५/६ दिनमा एप्रोच सडक, सडक सुरक्षाका काम सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन गरिने भएको छ । २८ साउनका दिन पुलको भारबहन क्षमता परीक्षण गरिएको समेत विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार १७ साउनदेखि हेवाखोलामा मोडुलर पुल जडानको काम थालिएको र ११ दिनको अवधिमा काम सम्पन्न गरिएको समेत विभागले उल्लेख गरेको छ ।

हेवाखोलामा २ असार २०८० मा आएको बाढीले पक्की पुल बगाएको थियो । पुल बगाएपछि ५० मिटर लामो बेलिब्रिज बनाइएको थियो । यो पुल पनि १२ असोज २०८१ को बाढीले बगाएको थियो ।

त्यसपछि सडक विभागले हेवा खोलामा ७० मिटर लामो बेलिब्रिज निर्माण थालेको थियो । सोहीक्रममा ३१ जेठ २०८१ मा निर्माण क्रममै पुल भाँच्चिएर दुर्घटना भएको थियो । उक्त दुर्घटनामा ३ जनाको मृत्यु भएको थियो । ३ जना गम्भीर घाइते भएका थिए ।  घटनापछि ह्युम पाइप र पेनस्टक पाइप प्रयोग गरी डाइभर्सन तयारी गरिएको थियो ।

सडक विभागका अनुसार यस स्थानमा मोडुलर पुल जडान गर्न भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत भारत सरकार समक्ष आवश्यक सामान उपलब्ध गराउन पहल गरिएको थियो ।

सोही अनुसार भारत सरकारका तर्फबाट पुलका लागि आवश्यक सामान उपलब्ध भएको समेत विभागको भनाइ छ । पुल जडान गर्न भारतले १८ जनाको टोली र लन्चिन सेट पठाएको छ ।

विभागले पुल जडानका बेला ३२ इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, मोकानिक र अपरेटरलाई ‘अन द जब ट्रेनिङ’ समेत दिएको जनाएको छ ।

हेवाखोला बेलिब्रिज
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको लाभांश क्षमता कति ?

राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको लाभांश क्षमता कति ?
ज्यान मार्ने उद्योगमा १ लाख १० हजार धरौटी बुझाएर रिहा भए चक्रे

ज्यान मार्ने उद्योगमा १ लाख १० हजार धरौटी बुझाएर रिहा भए चक्रे
बीपी राजमार्गमा १५ भदौसम्म राति गाडी चलाउन रोक

बीपी राजमार्गमा १५ भदौसम्म राति गाडी चलाउन रोक
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा देखियो ‘सुँगुर दारे’ जंगली हात्ती

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा देखियो ‘सुँगुर दारे’ जंगली हात्ती
‘बाँध सुरक्षा’ मा किचलो

‘बाँध सुरक्षा’ मा किचलो
स्थानीय तहलाई ३०/३० र संघलाई ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव

स्थानीय तहलाई ३०/३० र संघलाई ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित