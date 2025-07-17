भदौ महिनाका लागि थप घट्यो ब्याजदर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- वाणिज्य बैंकले भदौ महिनाका लागि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर औसतमा घटाएका छन्।
- भदौमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ५.५७ प्रतिशत रहेको छ जुन साउनको ५.६८ प्रतिशतभन्दा कम हो।
- ८ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने ११ बैंकले स्थिर राखेका छन् र एउटाले बढाएको छ।
१ भदौ, काठमाडौं । भदौ महिनाका लागि पनि वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर थप घटेको छ । २० वटा वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर सूचीअनुसार औसतमा साउनको तुलनामा भदोमा ब्याजदर घटेको हो।
साउनको तुलनामा भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ०.११ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ ।
साउन महिनाका लागि व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम औसत ब्याजदर ५.६८ प्रतिशत रहेकोमा भदौ महिनाको लागि यो ५.५७ प्रतिशतमा कायम भएको छ ।
साउनको तुलनामा भदौमा ८ बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाएका छन् । ब्याजदर घटाएका बैंकमा कृषि विकास, एभरेस्ट, लक्ष्मी सनराइज, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, सिद्धार्थ, कुमारी, सानिमा र नेपाल एसबीआई छन् ।
११ बैंकले ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदरलाई स्थिर राखेका छन् । स्थिर राख्नेमा सिटिजन्स, एनएमबी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल, ग्लोबल आईएमई, राष्ट्रिय वाणिज्य, नबिल, एनआईसी एसिया, माछापुच्छ्रे र नेपाल बैंक छन् । एउटा बैंक प्रभुले भने बढाएको छ ।
छोटो अवधिका लागि मुद्दती निक्षेपमा न्यून र लामो अवधिका लागि केही बढी ब्याजदर बैंकले दिँदै आएका छन् । व्यक्तिगत मुद्दतीमा बैंकहरुले तोकेको अधिकतम ब्याजदर लामो अवधिका लागि हो । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बचत तथा कर्जाको ब्याज पनि स्वतः घट्न जान्छ ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दरलाई घटाएर ब्याजदर घटाउन दवाव दिएपछि साउनमा पनि बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका थिए । हाल नीतिगत दर ४.५ प्रतिशत छ । त्यस्तै स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत र स्थायी निक्षेप सुविधा संकलन दर २.७५ प्रतिशत छ ।
असार महिनामा भएको उच्च पूँजीगत खर्चले निक्षेप बढ्नु तर कर्जा प्रवाहमा सुस्तता कायमै रहेपछि बैंकहरुले भदौमा पनि ब्याजदर घटाएका हुन् ।
व्यक्तिगत मुद्दतीमा बैंकहरूले तोकेको अधिकतम ब्याजदर (प्रतिशत)
|बैंक
|साउनको ब्याजदर
|भदौको ब्याजदर
|कृषि विकास
|५.४
|५.२
|एभरेस्ट
|६.२५
|५.७५
|नेपाल
|५.४
|५.४
|लक्ष्मी सनराइज
|५.५
|५
|माछापुच्छ्रे
|६
|६
|एनआईसी एसिया
|६.२५
|६.२५
|प्रभु
|४.२५
|५.३५
|स्टान्डर्ड चार्टड
|६.२६
|५.१३
|राष्ट्रिय वाणिज्य
|५.५
|५.५
|नबिल
|५.५
|५.५
|ग्लोबल आईएमई
|६
|६
|सिद्धार्थ
|५.७५
|५.५
|प्राइम कमर्सियल
|६
|६
|कुमारी
|५.४१
|५.२१
|सानिमा
|६.१८
|५.७५
|हिमालयन
|६
|६
|नेपाल एसबीआई
|५.३५
|५.२५
|इन्भेस्टमेन्ट मेगा
|५.२५
|५.२५
|एनएमबी
|६
|६
|सिटिजन्स
|५.५
|५.५
