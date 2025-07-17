+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भदौ महिनाका लागि थप घट्यो ब्याजदर

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १ गते १०:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वाणिज्य बैंकले भदौ महिनाका लागि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर औसतमा घटाएका छन्।
  • भदौमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ५.५७ प्रतिशत रहेको छ जुन साउनको ५.६८ प्रतिशतभन्दा कम हो।
  • ८ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने ११ बैंकले स्थिर राखेका छन् र एउटाले बढाएको छ।

१ भदौ, काठमाडौं । भदौ महिनाका लागि पनि वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर थप घटेको छ । २० वटा वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर सूचीअनुसार औसतमा साउनको तुलनामा भदोमा ब्याजदर घटेको हो।

साउनको तुलनामा भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ०.११ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ ।

साउन महिनाका लागि व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम औसत ब्याजदर ५.६८ प्रतिशत रहेकोमा भदौ महिनाको लागि यो ५.५७ प्रतिशतमा कायम भएको छ ।

साउनको तुलनामा भदौमा ८ बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाएका छन् । ब्याजदर घटाएका बैंकमा कृषि विकास, एभरेस्ट, लक्ष्मी सनराइज, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, सिद्धार्थ, कुमारी, सानिमा र नेपाल एसबीआई छन् ।

११ बैंकले ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदरलाई स्थिर राखेका छन् । स्थिर राख्नेमा सिटिजन्स, एनएमबी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल, ग्लोबल आईएमई, राष्ट्रिय वाणिज्य, नबिल, एनआईसी एसिया, माछापुच्छ्रे र नेपाल बैंक छन् । एउटा बैंक प्रभुले भने बढाएको छ ।

छोटो अवधिका लागि मुद्दती निक्षेपमा न्यून र लामो अवधिका लागि केही बढी ब्याजदर बैंकले दिँदै आएका छन् । व्यक्तिगत मुद्दतीमा बैंकहरुले तोकेको अधिकतम ब्याजदर लामो अवधिका लागि हो । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बचत तथा कर्जाको ब्याज पनि स्वतः घट्न जान्छ ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दरलाई घटाएर ब्याजदर घटाउन दवाव दिएपछि साउनमा पनि बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका थिए । हाल नीतिगत दर ४.५ प्रतिशत छ । त्यस्तै स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत र स्थायी निक्षेप सुविधा संकलन दर २.७५ प्रतिशत छ ।

असार महिनामा भएको उच्च पूँजीगत खर्चले निक्षेप बढ्नु तर कर्जा प्रवाहमा सुस्तता कायमै रहेपछि बैंकहरुले भदौमा पनि ब्याजदर घटाएका हुन् ।

व्यक्तिगत मुद्दतीमा बैंकहरूले तोकेको अधिकतम ब्याजदर  (प्रतिशत)

बैंक साउनको ब्याजदर भदौको ब्याजदर
कृषि विकास ५.४ ५.२
एभरेस्ट ६.२५ ५.७५
नेपाल ५.४ ५.४
लक्ष्मी सनराइज ५.५
माछापुच्छ्रे
एनआईसी एसिया ६.२५ ६.२५
प्रभु ४.२५ ५.३५
स्टान्डर्ड चार्टड ६.२६ ५.१३
राष्ट्रिय वाणिज्य ५.५ ५.५
नबिल ५.५ ५.५
ग्लोबल आईएमई
सिद्धार्थ ५.७५ ५.५
प्राइम कमर्सियल
कुमारी ५.४१ ५.२१
सानिमा ६.१८ ५.७५
हिमालयन
नेपाल एसबीआई ५.३५ ५.२५
इन्भेस्टमेन्ट मेगा ५.२५ ५.२५
एनएमबी
सिटिजन्स ५.५ ५.५
ब्याजदर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विश्व बैंकले ऋणमा किन दोब्बर बनायो ब्याजदर ?

विश्व बैंकले ऋणमा किन दोब्बर बनायो ब्याजदर ?
बैंकहरूले ब्याजदर बढाएपछि केन्द्रीय बैंकले लिएन चाहेजति निक्षेप

बैंकहरूले ब्याजदर बढाएपछि केन्द्रीय बैंकले लिएन चाहेजति निक्षेप
नीतिगत दरका दाँजोमा तीन गुणा घट्यो ब्याजदर

नीतिगत दरका दाँजोमा तीन गुणा घट्यो ब्याजदर
सञ्चय कोषको नयाँ ब्याजदर निर्धारण

सञ्चय कोषको नयाँ ब्याजदर निर्धारण
लघुवित्तले बैंकको औसत ‘आधार दर’मा ९ प्रतिशत विन्दु थप गरी ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने

लघुवित्तले बैंकको औसत ‘आधार दर’मा ९ प्रतिशत विन्दु थप गरी ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने
अन्तरबैंक ब्याजदर घटेपछि निरन्तर दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग बढाउँदै राष्ट्र बैंक

अन्तरबैंक ब्याजदर घटेपछि निरन्तर दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग बढाउँदै राष्ट्र बैंक

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित