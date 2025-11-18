+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निक्षेपभन्दा कर्जाको ब्याजदर धेरै घट्यो, औसत ब्याजदर ७.५ प्रतिशत

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक ३० गते १७:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १.८३ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ।
  • वाणिज्य बैंकहरूको असोजसम्म कर्जाको औसत ब्याजदर ७.५ प्रतिशत र निक्षेपको ३.८५ प्रतिशत छ।
  • ब्याजदर करिडोरको प्रभावले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर कम घटाएका छन् र स्थायी निक्षेप सुविधा पाउन सक्दैनन्।

३० कात्तिक, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा निक्षेपभन्दा कर्जाको ब्याज धेरै घटेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तको तुलनामा चालु आवको असोजसम्म बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १.८३ प्रतिशत विन्दुले घटेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमासमा समीक्षा अवधिको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जाको ब्याजदर १.८३ प्रतिशतले घट्दा निक्षेपको १.३९ प्रतिशत विन्दु घटेको छ ।

यो असोजसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर ७.५ प्रतिशत छ भने निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.८५ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्ष असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ५.२४ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी सो अवधिमा कर्जाको औसत ब्याजदर ९.३३ प्रतिशत थियो ।

बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदरको तुलनामा निक्षेपको ब्याजदर कम घटाउनुको मुख्य कारण ब्याजदर करिडोरको प्रभाव हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा अर्थात् २.७५ प्रतिशत भन्दा थोरै निक्षेपको ब्याजदर कायम गरेको खण्डमा स्थायी निक्षेप सुविधा पाउँदैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी निक्षेप सुविधा नपाउँदा बढी भएको तरलता केन्द्रीय बैंकमा राखेर आम्दानी गर्ने अवसर गुमाउँछन् ।

२०८२ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ५.५६ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ७.९२ र वित्त कम्पनीहरूको ८.४८ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । २०८१ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ७.२९ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ९.१३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १०.३५ प्रतिशत रहेको थियो ।

२०८२ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.८५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ४.४५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ५.६२ प्रतिशत छ । २०८१ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.२४, विकास बैंकहरूको ५.९४ र वित्त कम्पनीहरूको ७.२१ प्रतिशत कायम भएको थियो ।

त्यसैगरी, २०८२ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.५० प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ८.७७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १०.१८ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९.३३ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १०.६३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ११.८६ प्रतिशत थियो ।

त्यसैगरी २०८१ असोजमा ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.९६ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ असोजमा १.९१ प्रतिशत रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०८१ असोजमा ३.०० प्रतिशत रहेकोमा २०८२ असोजमा २.५८ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

मंसिरका लागि थप घट्यो ब्याजदर, १० बैंकले राखे स्थिर
ब्याजदर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित