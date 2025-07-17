+
भारतीय विदेश सचिव मिश्रीले महत्वपूर्ण भेटवार्ता आजै गर्ने

२ दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका मिश्रीले आजै सबै महत्वपूर्ण भेटवार्ता सक्नेछन् । सोमबार पशुपति दर्शन गरेर भारत फर्किने कार्यक्रम रहेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १ गते ९:४८

१ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिन नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले आजै महत्वपूर्ण भेटवार्ता गर्नेछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईको निमन्त्रणामा बिहान काठमाडौं आइपुगेका मिश्रीले आजै महत्वपूर्ण भेटवार्ता गर्ने स्रोत बताउँछ । सचिव मिश्रीले आजै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको निम्ता पनि आजै दिनेछन् ।

मिश्रीले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी ओली, परारष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम छ । स्रोतका अनुसार आजकै भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका एजेन्डाका बारेमा पनि छलफल हुनेछ ।

मिश्री सोल्टी होटेलमा रहेका छन् । त्यहाँबाट सिधै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न जानेछन् । त्यसपछि शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गर्नेछन् ।  परराष्ट्र मन्त्री राणालाई भेटेपछि दुई पक्षीय वार्ता सुरु हुनेछ ।

भेटवार्ताका क्रममा नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवबीच नेपाल-भारत साझेदारीका विभिन्न पक्षमा छलफल हुनेछ । उच्चस्तरीय भेटवार्ता र छलफलपछि उनी पशुपतिनाथको दर्शन गरेर भारत फर्किनेछन् ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले परराष्ट्र सचिवको आसन्न भ्रमण दुवै देशबीच हुने नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परा निरन्तरता हो भएको भन्दै भनेको छ, ‘यसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझै अघि बढाउने अवसर प्रदान गर्नेछ।’

आफ्नो छिमेक पहिलो नीति अन्तरगत नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै समेत विदेश मन्त्रालयले भनेको छ । अगाडि भनिएको छ, ‘परराष्ट्र सचिवको आसन्न भ्रमण दुवै देशबीच हुने नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परा निरन्तरता हो, जसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझै अघि बढाउने अवसर प्रदान गर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओली यही भदौ ३१ गते २ दिने भारत भ्रमण जाँदैछन् । त्यसकै तयारी स्वरुप मिश्री काठमाडौं आएका हुन् ।

यसपटक मोदी र ओलीबीच बिहार राज्यको बोधगया औपचारिक भेटवार्ता गराउने तयारी छ । बोधगया बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको स्थान मानिन्छ ।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री
सम्बन्धित खबर

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका 'दाउदका एजेन्ट'

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- '५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्'

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

