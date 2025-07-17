रास्वपा उपसभापति वाग्ले र सांसद खनालले भेटे भारतीय विदेश सचिव

२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसँग रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनालले भेटवार्ता गरेका छन् ।
उनीहरू सोमबार दिउँसो केहीबेर अघि बत्तीसपुतलीस्थित होटल द्वारिकाज पुगेर भेटवार्ता गरेका हुन् ।
दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका मिश्रीले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट हिजो नै सकेका थिए । आज स्वदेश फर्किनुअघि उनले हिजो छुटेका अन्य दलका नेताहरूसँग भेट गरिरहेका छन् ।
उनले मधेकेन्द्रित दलका नेताहरुलाई पनि होटलमै भेटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन मिश्री नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4