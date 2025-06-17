भारतीय विदेशसचिवले जंगीअड्डा पुगेर प्रधानसेनापति भेटे

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्री दुई दिने भ्रमणमा काठमाडौं आएर जंगीअड्डा पुगेर प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
- मिश्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएर आइतबार काठमाडौं आएका थिए र विभिन्न राजनीतिक नेतासँग भेट गरिसकेका छन्।
- उनले सोमबार केही अनौपचारिक भेटपछि दिउँसो स्वदेश फर्कने कार्यतालिका रहेको छ।
२ भदौ, काठमाडौं । दुई दिने भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले जंगीअड्डा पुगेर प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
सोमबार बिहान जंगीअड्डा पुगेर उनले सिग्देलसँग भेट गरेका हुन् । भेटका क्रममा दुईपक्षीय हितको विषयमा कुराकानी भएको जंगीअड्डा स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन आइतबार विदेशसचिव मिश्री काठमाडौं आएका थिए । आइतबारै उनले प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरिसकेका छन् ।
सोमबार केही अनौपचारिक भेटपछि दिउँसो स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4