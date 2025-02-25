इंग्लिस प्रिमियर लिग र लालिगाको नयाँ सिजन आजदेखि सुरु हुँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३० साउन, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग र स्पेनिस ला लिगा फुटबलको नयाँ सिजन आजदेखि सुरु हुँदैछ ।
इंग्लिस प्रिमियर लिग नयाँ सिजनको पहिलो खेलमा आजै मध्यराति साविक विजेता लिभरपुल र एएफसी बर्नमाउथबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
गत सिजन दोस्रो स्थानमा रहेर टुंग्याएको आर्सनलले म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग आइतबार खेल्नेछ भने त्यसअघि शनिबार ५ खेल हुनेछन् ।
त्यस्तै लालिगाको पहिलो खेलमा आज बेलुकी गिरोना र रायो भालेकानोबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
ला लिगाको गत सिजनको उपाधि बार्सिलोनाले जितेको थियो । बार्सिलोनाले शनिबार राति मालोर्कासँग खेलेर नयाँ सिजनको सुरुवात गर्नेछ ।
