रोनाल्डो सम्मिलित अल नासर भारतमा खेल्न आउने

३० साउन, काठमाडौं । भारतीय क्लब एफसी गोवा एएफसी च्याम्पियन्स लिग टू (पश्चिम क्षेत्र) को समूह चरणमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो सम्मिलित क्लब अल नासरसँग भिड्ने भएको छ।
समूह ‘डी’ मा परेका यी दुई टोलीबीच घर र बाहिर दुवै खेल हुने भएकाले रोनाल्डोको टोली भारतमा पनि खेल्न आउनेछ।
एफसी गोवाले यसअघि ओमानको अल सिबलाई हराउँदै छनोट चरण पार गरेर प्रतियोगितामा स्थान बनाएको थियो।
भारतकै अर्को क्लब मोहन बगान समूह ‘सी’ मा परेको छ जहाँ इरानको सेपहान, इराकको अल जवरा र ताजिकिस्तानको एफसी इस्तिक्लोल पनि छन् ।
पश्चिम क्षेत्रका समूहहरू:
समूह ए: अल वास्ल (यूएई), एस्तेग्लाल (ईरान), अल मुहर्राक (बहराइन), अल वहदत (जोर्डन)
समूह बी: अल अह्ली (कतार), पिएफसी अन्डिजोन (उज्बेकिस्तान), एफसी अर्कादाग (तुर्कमेनिस्तान), अल खल्दिया (बहराइन)
समूह सी: सेपहान (ईरान), अल हुसैन (जोर्डन), मोहन बगान (भारत), अहल (तुर्कमेनिस्तान)
समूह डी: अल नासर (साउदी अरब), अल जवरा (इराक), एफसी इस्तिक्लोल (ताजिकिस्तान), एफसी गोवा (भारत)
