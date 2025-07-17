+
रुपन्देहीमा मापदण्डविपरीतका कन्सल्टेन्सीलाई प्रक्रिया पूरा गर्न प्रशासनको अल्टिमेटम

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मापदण्ड पूरा गरी संस्था अद्यावधिक गर्न एकहप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ ।

टोपराज शर्मा टोपराज शर्मा
२०८२ साउन ३० गते १६:५७

  • रुपन्देहीका दुई सय कन्सल्टेन्सीमध्ये १६ मात्र सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्।
  • जिल्ला प्रशासनले सबै कन्सल्टेन्सीलाई १० बुँदे मापदण्डको विवरण अद्यावधिक गर्न एकहप्ते अल्टिमेटम दिएको छ।
  • प्रशासनले मापदण्ड पूरा नगरे कारवाही हुने र विद्यार्थीबाट लिने सेवा शुल्कमा भ्याट बिल काट्नुपर्ने जनाएको छ।

३० साउन, बुटवल । रुपन्देहीका शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) हरू मध्ये अधिकांश सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।

रुपन्देहीमा दुई सय हाराहारी कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालनमा रहेका तर अति कम संस्थाले मात्रै सरकारी मापदण्ड पूरा गरेका पाइएपछि जिल्ला प्रशासनले सबैलाई १० बुँदे मापदण्डको विवरण अद्यावधिक गरेर बुझाउन अत्यन्त जरुरी सूचना भन्दै एकहप्ते अल्टिमेटम दिएको छ ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनमा जिल्लाका १६ वटा कन्सल्टेन्सी मात्र मापदण्ड पूरा गरी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् ।

कन्सल्टेन्सीहरूले प्रचलित कानुनले तोकेका कार्यहरू बाहेक भिसा प्रोसेस, जागिरको ग्यारेन्टी र ट्राभल  एजेन्सी र सहकारीसंग मिलेमतो गरी नक्कली कागजात बनाउने, मेनपावरले गर्ने काम व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमै गरेको उजुरी परेकाले विद्यार्थी र कामदार ठगिन नदिन मापदण्ड पूरा गर्न सूचना जारी गरिएको सीडीओ डा. पाण्डेले बताए ।

नियम विपरित चलेका कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई भ्रामक विज्ञापन गर्ने, झुठा आश्वासन बांड्ने, स्कूल र कलेजमै पुगेर ब्रोसियर बांड्ने,  कलेजका स्कूल र कलेजका शिक्षकलाई विद्यार्थी पठाएवापत कमिसन दिने, विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिएर अध्ययनका लागि विदेश पठाउन प्रेरित गरेको गुनासो आएको सीडीओ पाण्डेले बताए ।

प्रशासनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त इजाजत/अनुमती पत्र,व्यवसाय दर्ता सम्बन्धमा स्थानीय पालिकाको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र अद्यावधिक गर्न भनेको छ ।

यस्तै कन्सल्टेन्सीका प्रशिक्षकको योग्यता न्युनतम स्नातक उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने, भाषा (आईएलटिएस) पढाउनेको हकमा कम्तिमा ७ अंक ल्याएको हुनुपर्ने, भाषा प्रशिक्षकको कागजात र करार सम्झौता (एन टु,आईएलटीएस, टीआईटीआई) र कम्तीमा स्नातक तह पास गरेको तालिम प्राप्त २ जना काउन्सीलरको व्यवस्था गरेको विवरण उपलब्ध गराउन प्रशासनले भनेको छ ।

यस्तै कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र, पान र भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र सहित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता गरेको विवरण (कर दाखिला, कर चुक्ता र कर विवरण पेश गरेको समेत देखिने कागजातहरू), अनुमति पत्र एवं व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नियमित नविकरणण भएको प्रमाण उपलब्ध गराउन प्रशासनले भनेको छ  ।

यस्तै परामर्शदाता तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारीको (करार सम्झौता समेत) को विवरण, घर भाडा सम्झौता र दाखिला, विदेशी प्रशिक्षक रहेको हकमा उसको श्रम स्वीकृति, राहदानी र भिसा म्याद भएको कागजातहरू,  र शाखा सञ्चालनको अनुमति लिएको भए सो सम्बन्धी अनुमति पत्रको विवरण अद्यावधिक गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।

सरकारले तोकेका मापदण्ड सहितको कागजात तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउने वा मापदण्ड पुरा गरेको नपाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने सीडीओपाण्डेले बताए ।

‘कन्सल्टेन्सीहरूले एकातिर सरकारले तोकेका मापदण्डहरू पूरा गरेका छैनन्, अर्कोतिर उनीहरूले लिने शुल्क पनि मनोमानी छ भन्ने गुनासा आएपछि मापदण्डभित्र ल्याएर व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन एकहप्ते अल्टिमेटम दिएका हौं’, सीडीओपाण्डेले भने, ‘हरेक क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता सहितको सेवा प्रवाह गराउने प्रशासनको दायित्व हो ।’

अब कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीबाट लिने सेवा शुल्क वापत भ्याट बिल काटेर दिनुपर्ने सीडीओ पाण्डेले बताए ।

कन्सल्टेन्सी मापदण्ड रुपन्देही
टोपराज शर्मा

शर्मा अनलाइनखबरका बुटवल संवाददाता हुन् ।

