अन्डर डिस्टेन्स एथ्लेटिक्समा ८ खेलाडी विजयी

- हिमालयन रनिङ क्लब र भेटेरान धावकहरूको संयुक्त आयोजनामा दशरथ रंगशालामा राष्ट्रिय स्तरको पहिलो अन्डर डिस्ट्यान्स एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप २०८२ सम्पन्न भएको छ।
- प्रतियोगितामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र देशका विभिन्न स्थानबाट करिब १०० जना पुरुष र महिलाले चार विधामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
- सिमा कुमारी चौधरी र सलिम देवानले भारतमा सम्पन्न वर्ल्ड एथलेटिक्स कन्टिनेन्टल टुर ब्रोंजमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकोमा कदरपत्र प्रदान गरिएको थियो।
३० साउन, काठमाडौं । हिमालयन रनिङ क्लब र भेटेरान धावकहरूको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रिय स्तरको ‘पहिलो अन्डर डिस्ट्यान्स एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप २०८२’ शुक्रबार दशरथ रंगशालामा सम्पन्न भएको छ।
करिब दुई दशकपछि यस प्रकारको दौड आयोजना गरिएको हो । प्रतियोगितामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा देशका विभिन्न स्थानबाट करिब १०० जना पुरुष र महिलाले सहभागिता जनाए।
चार विधामा प्रतिस्पर्धा गरिएको प्रतियोगितामा प्रत्येकको पुरुष र महिला विजेताले क्रमशः प्रथमलाई १० हजार, दोस्रोलाई ७ हजार र तेस्रोलाई ५ हजार रुपैयाँसहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त गरे। पुरुष प्रथम विजेताले टिफोसी अप्टिक्सको चस्मा तथा महिला प्रथम विजेताले ब्लुटुथ हेडसेट र टिफोसी अप्टिक्सको चस्मा पाए।
६० मिटर दौडमा महिलातर्फ सरस्वती चौधरी र पुरुषतर्फ शिव राज पार्की तथा सलिम देवानले प्रथम स्थान हासिल गरे। १५० मिटरमा महिलातर्फ सिमा चौधरी र पुरुषतर्फ सुशील के.सी., ३५० मिटरमा महिलातर्फ रमिता कुमारी थारु र पुरुषतर्फ युवराज बि.क., ६०० मिटरमा महिलातर्फ नारायणी भण्डारी र पुरुषतर्फ सोम बहादुर कुमाल प्रथम भए।
प्रतियोगितालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तथा नेपाल एथलेटिक्स संघले मान्यता दिएकोमा क्लबका अध्यक्ष शहदेव व्यञ्जनकारले धन्यवाद ज्ञापन गरे। प्रमुख संयोजकको भूमिका प्रशिक्षक राकेश बज्राचार्यले निभाए।
कार्यक्रममा हालै भारतमा सम्पन्न वर्ल्ड एथलेटिक्स कन्टिनेन्टल टुर ब्रोंजको लङ जम्प इभेन्टमा सिमा कुमारी चौधरीले ५.८३ मिटर र सलिम देवानले ७.३२ मिटर जम्प गर्दै नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकोमा कदरपत्र प्रदान गरियो।
अन्त्यमा विजेतालाई नगद, मेडल, प्रमाणपत्र र माया को चिनो प्रदान गर्दै आगामी संस्करणमा अझ व्यापक तयारी र सहभागिता हुने अपेक्षा व्यक्त गरिएको थियो।
