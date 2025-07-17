बुका होलिक्सले गोपाल योञ्जनको पुस्तकमाथि बहस मनायो १४औ वार्षिकोत्सव

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३० साउन, काठमाडौं। बुका होलिक्सले गोपाल योञ्जनको पुस्तकमाथि चकटी बहसमा विमर्श गर्दै आफ्नो १४औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ।
गोपाल योञ्जन पुस्तकमाथि पत्रकार प्रभाकर गौतम र गीतकार भूपेन्द्र खड्काले चर्चा गरेका थिए।
कार्यक्रममा योञ्जनकी श्रीमती रेन्चिन योञ्जनले आफ्ना स्मृति सुनाउँदै नारायण गोपाल र गोपाल योञ्जन को झगडाको हल्ला बारेमा सत्यता नभएको बताइन्।
कार्यक्रममा सजल न्यौपाने र बानीका राईले योञ्जनका गीत सुनाएका थिए ।
बुका होलिक्स सन् २०११ देखि पठन संस्कृतिमा काम गरिरहेको २७ हजार सदस्य रहेको फेसबुक समूह हो। यसले हरेक महिना कुनै एक पुस्तकमाथि बहस गर्दै आएको छ।
सगुना शाह, गणेश कार्कीलगायतले समूहको यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।
