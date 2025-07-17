श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको उल्लास (तस्वीरहरू)

३१ साउन, काठमाडौं । ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ पर्व आज देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी मनाइँदैछ ।
यस पर्वको अवसरमा आज देशभरका कृष्ण मन्दिरमा व्रतालु-भक्तजनहरुको घुइँचो लागेको छ ।
आजको दिन देशभरिका कृष्णमन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा–आराधना, प्रवचन, भजनकीर्तन गर्नुका साथै विशेषगरी महिला, पुरुष ‘व्रत’ बसी रातभर जाग्राम बस्ने प्रचलन छ ।
ललितपुरको पाटनस्थित कृष्ण मन्दिरमा पनि आज बिहानैदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ ।
