+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पहिलो चरणमा एकसाथ ४२ जिल्लामा सुरु भयो लेखा परीक्षण

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार साउन चौथो सातादेखि  हिमाल, पहाड र तराईका ४२ जिल्लामा स्थलगत लेखा परीक्षण सुरु गरिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते १८:२४

२ भदौ, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पहिलो चरणमा एकसाथ ४२ जिल्लामा लेखा परीक्षण सुरु गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार साउन चौथो सातादेखि  हिमाल, पहाड र तराईका ४२ जिल्लामा स्थलगत लेखा परीक्षण सुरु गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र बाँकीबक्यौता समेतको आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण गर्न लागिएको हो ।

यही बेला वित्तीय र परिपालनाको लेखा परीक्षण पनि गरिने भएको छ । कार्यालयले लेखा परीक्षणमा सघाउ पुग्ने गरी सूचना, जानकारी, विवरण, प्रमाण वा कुनै सिकायत भए उपलब्ध गराउन समेत भनेको छ ।

पहिलो चरणमा ताप्लेजुङदेखि बैतडीसम्मका ४२ जिल्ला, उपत्यका बाहिरका आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयको लेखा पीरक्षण गर्न लागिएको छ ।

पहिलो चरणमा लेखापरीक्षक परिचालन भएका अन्य जिल्लामा पाँचथर, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा छन् । यसैगरी सप्तरी, रौतहट, बारा, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा छन् ।

त्यस्तै लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, स्याङ्जा, म्याग्दी, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, रोल्पा, प्यूठान, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला र मुगु छन् । साथै, कालीकोट, जाजरकोट, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला र बैतडी छन् ।

लेखा परीक्षण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सिद्धबाबा सुरुङको भौतिक प्रगति ५९.७३ प्रतिशत

सिद्धबाबा सुरुङको भौतिक प्रगति ५९.७३ प्रतिशत
परराष्ट्रमन्त्रीले भनिन्- विपिनको रिहाइका लागि अधिकतम कूटनीतिक पहल भइरहेको छ

परराष्ट्रमन्त्रीले भनिन्- विपिनको रिहाइका लागि अधिकतम कूटनीतिक पहल भइरहेको छ
फाइनान्स कम्पनी : १५ मध्ये ३ वटा मात्रै लाभांश दिने क्षमतामा

फाइनान्स कम्पनी : १५ मध्ये ३ वटा मात्रै लाभांश दिने क्षमतामा
एलिना, शान्तिश्री, लक्ष्मी र मञ्जु : कसको बन्ला उत्कृष्ट तीज गीत ?

एलिना, शान्तिश्री, लक्ष्मी र मञ्जु : कसको बन्ला उत्कृष्ट तीज गीत ?
विद्यालय शिक्षा विधेयक : प्रतिवेदन अध्ययन गर्न दिइयो २ दिन, ५ गते अर्को बैठक

विद्यालय शिक्षा विधेयक : प्रतिवेदन अध्ययन गर्न दिइयो २ दिन, ५ गते अर्को बैठक
‘नाडा अटो शो २०२५’ मा स्काइवेलको विशेष अफर : ‘युरोप टुर फर फ्यामिली’

‘नाडा अटो शो २०२५’ मा स्काइवेलको विशेष अफर : ‘युरोप टुर फर फ्यामिली’

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित